مایڵز کاگێنز: کۆمپانیاکان بڕیار لە بەرهەمهێنانی نەوت دەدەن

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گوتەبێژی ئەپیکۆر رایگەیاند، کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان بڕیاری کۆتایی دەدەن لەسەر دووبارە بەرهەمهێنان و هەناردەکردنەوەی نەوت لە هەرێمی کوردستان.

چوارشەممە 3ـی حوزەیرانی 2026، مایڵز کاگێنز، گوتەبێژی کۆمەڵەی پیشەسازی نەوتی کوردستان( ئەپیکۆر) تایبەت بە کوردستان24 راگەیاند؛ لەدوای کۆبوونەوەی ئەمڕۆی شاندی حکوومەتی هەرێم و نوێنەری کۆمپانیاکان لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی عێراق و بڕیاری عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ دووبارە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت، چاوەڕێی وەڵامی کۆمپانیاکان دەکەین تاوەکو بڕیاری کۆتایی بدەین لەسەر دووبارە دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنەوەی نەوت چونکە بەشێکیان لە هەرێمی کوردستان نەماون.

گوتیشی؛ دواتر لە رێگەی راگەیەندراوێکی فەرمییەوە هەڵوێستی کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت لە هەرێمی کوردستان رادەگەین سەبارەت بە دووبارە دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوت لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان.

ئەمڕۆ عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازیی لە شاندێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتیی کەمال محەمەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان کرد.

شاندەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بە یاوەری نوێنەرانی ژمارەیەک لە کۆمپانیا بیانییەکانی نەوت بوو، کۆبوونەوەکەش بە ئامادەبوونی هەر یەک لە وەزیری دەرەوە، وەزیری نەوت و سوپاسالاری عێراق بەڕێوە چوو.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا گوێبستی روونکردنەوەیەکی تێروتەسەل بوو سەبارەت بە بارودۆخی کاری کۆمپانیا نەوتییەکان لە سایەی ئەو رووداوانەی دوایی کە بەهۆی جەنگی ناوچەکەوە سەریان هەڵداوە. هاوکات دیدگایەکی گشتگیر و گونجاو خرایەڕوو سەبارەت بە چۆنیەتیی دەستپێکردنەوەی کاری ئەو کۆمپانیایانە لە زووترین کاتدا.