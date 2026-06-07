کەرکووک..لەکاتی لابردنی زیادەڕۆییەکان 3 پۆلیس بریندار بوون

پێش دوو کاتژمێر

گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک رایدەگەیەنێت، لەکاتی تێکدانی چەند خانوویەکی زیادەڕۆ لە گەڕەکی عەسکەری، بەهۆی هێرشی بەشێک لە هاووڵاتییانەوە 3 پۆلیس بە سووکی بریندار بوون و جەختیش دەکاتەوە کە تەواوی هێرشکاران دەستگیر دەکرێن.

عامر شوانی، گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک بە کوردستان24ی راگەیاند، لەکاتی لابردنی زیادەڕۆ لە گەڕەکی عەسکەری شاری کەرکووک، کە چەند هەیکەلێکی خانوو بوون و بە نایاسایی دروست کرابوون، ژمارەیەک هاووڵاتی رێگرییان لە لێژنەکە کردووە.

گوتەبێژی پۆلیسی کەرکووک ئاماژەی بەوەش دا، ئەو هاووڵاتییانە بە بەرد رووبەڕووی هێزەکانی پۆلیس و لێژنەکە بوونەتەوە، لە ئەنجامی ئەو گرژییانەشدا 3 پۆلیس بە سووکی بریندار بوون.

سەبارەت بە رێکارە یاساییەکانیش، عامر شوانی ئاشکرای کرد، هەموو ئەو هێرشکارانەی بەردیان تێگرتوون دەستگیر دەکرێن و رووبەڕووی یاسا دەکرێنەوە. هەروەها جەختی کردەوە کە پرۆسەکە بەردەوام دەبێت و هەموو ئەو زیادەڕۆیانەی دروست کراون، هەڵدەگیرێن و دەڕووخێنرێن.