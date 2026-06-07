مالیکی داوای جێبەجێکردنی بەندەکانی رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژی دەکات

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سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، لە دیدارێکدا لەگەڵ هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا، جەختی لە گرنگیی پابەندبوون بە جێبەجێکردنی بەندەکانی رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژیی نێوان هەردوو وڵات کردەوە، بە شێوازێک کە ڕێز لە سەروەریی عێراق و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتمانی بگرێت.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، لە نووسینگەی خۆی، پێشوازیی لە جۆشوا هاریس، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا کرد.

بە پێی راگەیەنراوی، نووسینگەی سەرۆکی هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەسەر رێگەکانی بەهێزکردنی پەیوەندییە دوو قۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات کرا، هاوکات پەرەسەندنی بارودۆخی سیاسی و گفتوگۆ بەردەوامەکانی نێوان هێزە سیاسییەکان بە ئاراستەی تەواوکردنی دەنگدان لەسەر پۆستە وزارییەکانی کابینەی حکوومەت تاوتوێ کران.

مالیکی جەختی لە گرنگیی چەسپاندنی سەقامگیریی سیاسی و ئاسایش لە وڵاتدا، پاڵپشتیکردنی هەوڵەکانی دەوڵەت بۆ سەپاندنی سەروەریی یاسا و قۆرخکردنی چەک لە دەستی دامەزراوە فەرمییەکاندا کردەوە، بە شێوازێک کە ببێتە هۆی بەرزکردنەوەی شکۆی دەوڵەت، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری و، پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی گەلی عێراق.

هەروەها مالیکی ئاماژەی بە گرنگیی پابەندبوون بە جێبەجێکردنی بەندەکانی رێککەوتننامەی چوارچێوەی ستراتیژیی نێوان عێراق و ئەمریکا کرد، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵات بکات و، رێز لە سەروەریی عێراق و سەربەخۆیی بڕیاری نیشتمانیی بگرێت.