فوئاد حوسێن: ئەگەر جەنگ لە ناوچەکە بەردەوام بێت، رووبەڕووی کارەساتی دارایی دەبینەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی عێراق هۆشداریی دا لەوەی ئەگەر جەنگ لە ناوچەکە تا کۆتایی ئەم ساڵ بەردەوام بێت، عێراق رووبەڕووی کارەساتێکی دارایی دەبێتەوە، بە تایبەت ئەگەر هەناردەی نەوت کەمببێتەوە و یەدەگی دارایی ئێستای وڵات نەتوانێت بۆ ماوەیەکی درێژ بەرگە بگرێت.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی شەرقییە، تیشکی خستە سەر کۆمەڵێک دۆسیەی گرنگی بە پەیوەندییە ستراتیژییەکانی عێراق لەگەڵ ئەمریکا و دۆخی ئابووریی وڵات لە سایەی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەدا.

وەزیری دەرەوەی عێراق، رایگەیاند: کە دەستووری عێراق بە روونی دیاریی دەکات کێ بڕیاری شەڕ و ئاشتی دەدات، کە ئەوەش لە دەسەڵاتی حکوومەت و پەرلەماندایە.

دەشڵێت: "هیچ لایەنێکی حکوومی یان پارتێکی سیاسی لە عێراقدا نایەوێت وڵاتەکەی ببێتە بەشێک لە هیچ شەڕێک، بەڵکوو هەموو هەوڵەکان بۆ دوورخستنەوەی عێراقن لە ململانێکان." هۆشداریشی دا کە بەکارهێنانی چەک بەرەو دەرەوەی سنوورەکان بە هیچ شێوەیەک قبووڵکراو نییە.

هاوکات گوتی: "پەیوەندییەکانی ئێمە لەگەڵ لایەنی ئەمریکی و وڵاتانی کەنداو زۆر گرنگ و ستراتیژین، هەر هەڵوێستێکی نەرێنیی ئەمریکا بەرامبەر بە ئێمە، کاریگەرییەکی خراپی زۆری لەسەر وڵات دەبێت."

سەبارەت بە توانای دارایی عێراق، فوئاد حوسێن ئاشکرای کرد، کە یەدەگی دارایی وڵات گەیشتووەتە 125 تریلیۆن دینار (کە پێشتر 100 بۆ 105 تریلیۆن بوو). بەڵام بە توندی پرۆسەی چاپکردنی نوێی دراوی رەتکردەوە و رایگەیاند: کە چاپکردنی دراو کێشەکان چارە ناکات، بەڵکوو دەبێتە هۆی هەڵاوسان.

وەزیری دەرەوە هۆشدارییەکی توندی دا لە ئەگەری بەردەوامیی جەنگ لە ناوچەکە تا کۆتایی ساڵ و گوتی: "ئەگەر جەنگ بەردەوام بێت، کارەساتێکی دارایی گەورە رووبەڕووی عێراق دەبێتەوە، چونکە داهاتی ئێمە %90ـی پشت بە هەناردەکردنی نەوت دەبەستێت، ئەگەر گەرووی هورموز بەهۆی جەنگەوە دابخرێت، هەناردەی نەوتی عێراق بە تەواوی پەکی دەکەوێت.

گوتیشی: "وڵات مانگانە پێویستی بە 8 بۆ 9 تریلیۆن دینار هەیە تەنیا بۆ دابینکردنی مووچە، لە کاتێکدا تەنیا یەک تریلیۆن دینار یەدەگمان لە حکوومەتی پێشوو بۆ مابووەتەوە، بۆیە دەڵێم داخستنی گەرووی هورموز کارەساتێکی گەورە دەبێت بۆ ئێمە."

فوئاد حوسێن، جەختی کردەوە کە داخستنی دەروازە داراییەکان و پچڕانی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان واتە لەناوبردنی ئابووریی عێراق، بۆیە وڵات ناچارە بۆ پاراستنی هاوسەنگییە داراییەکانی، دەرگاکانی بە رووی دەرەوەدا کراوە بهێڵێتەوە و بەردەوام بێت لە رێکخستنی کەرتی نەوت و دابینکردنی سەقامگیریی ناوخۆیی.