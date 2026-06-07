دەنگۆی کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی حاجییانی عێراق رەتدەکرێتەوە

پێش 50 خولەک

نوێنەری وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، بە فەرمی ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لە کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی حاجییانی عێراقی بەهۆی مووشەکێکی ئێرانییەوە دەکەن.

یەکشەممە، 7ـی حوزەیرانی 2026، لیوا عەبدولسەتار زێباری، نوێنەری وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند: "تەواوی ئەو دەنگۆیانەی باس لە کەوتنەخوارەوەی فڕۆکەیەکی نەفەرهەڵگری مەدەنی لە ئاسمانی پارێزگای کەربەلا دەکەن، دوورن لە راستییەوە و هیچ بنەمایەکیان نییە."

نوێنەری وەزارەتی ناوخۆ لە فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان روونکردنەوەی زیاتری دا و گوتی: "ئەوەی رووی داوە تەنیا کەوتنەخوارەوەی پاشماوە و پارچەی تێکشکاوی مووشەکێکی ئێرانی بووە لە نێوان هەردوو پارێزگای کەربەلا و ئەنبار.

دەشڵێت: ئەم رووداوە هیچ زیانێکی گیانی لێنەکەوتووەتەوە و هیچ جۆرە مووشەکێک بەر فڕۆکەی حاجییان نەکەوتووە.

ئەمەش لە کاتێکدایە درەنگانی ئەمشەو، ئێران سێ شەپۆلی مووشەکی ئاراستەی ئیسرائیل کرد و بەو هۆیەوە لە بەشێک لە شارەکانی ئەو وڵاتە دەنگی تەقینەوەی گەورە بیستران.