ئەنجوومەنی وەزیران کۆدەبێتەوە و چەند پرسێک تاوتوێ دەکات

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ئەنجوومەنی وەزیرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەسەر دۆسیەکانی نەوت، پەیوەندییەکانی لەگەڵ بەغدا و داهاتی ناوخۆ کۆدەبێتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 08ـی حوزەیرانی 2026، پێشەوا هەورامانی، گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند، رۆژی چوارشەممە، 10ـی حوزەیرانی 2026، ئەنجوومەنی وەزیران کۆدەبێتەوە.

ئاماژەی بەوەش دا، لە کۆبوونەوەکەدا دۆسیەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ بەتایبەتی پرسی نەوت و دوایین پەرەسەندنەکان گفتوگۆیان لەسەر دەکرێت.

گوتەبێژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان روونیشی کردەوە، تەوەری دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت دەبێت بە بابەتی داهاتی ناوخۆ و سیستەمی ئەسیکۆدا. ئەوەشی خستە روو، دوایین گۆڕانکارییەکانی نێوان هەردوو حکوومەت لەبارەی ئەو بابەتانە تاوتوێ دەکرێن.