تونجەر باکرهان: بەبێ دیموکراسیی خۆجێیی تورکیا لە قەیران رزگاری نابێت

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هاوسەرۆکی پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی) رایدەگەیەنێت، تورکیا لە قۆناخێکی پڕ لە قەیراندایە و تەنیا رێگەی دەربازبوونیش چەسپاندنی دیموکراسییەکی بەهێز و چارەسەرکردنی پرسی کوردە بە شێوەیەکی ئاشتییانە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 8ـی حوزەیرانی 2026، تونجەر باکرهان، هاوسەرۆکی دەم پارتی لە نوێترین لێدوانیدا رایگەیاند "ئێمە ئێستا لە قۆناخێکی پڕ لە قەیرانداین؛ تورکیا پێویستی بە دیموکراسییەکی بەهێز و کوردیش پێویستی بە ئاشتییە. کاتی ئەوە هاتووە لەبری هەڵکوتانە سەر پارتەکان و فشارە سەربازییەکان، زەمینەی سیاسەتێکی ئازاد بێتە کایەوە."

باکرهان ئاماژەی بەوە کرد کە گەلی کورد دوای تێپەڕبوونی سەد ساڵ، دەیەوێت بە شێوەیەکی دیموکراسی و لە رێگەی دیموکراسیکردنی کۆمارەوە ببێتە بەشێک لە پڕۆسەی سیاسی، گوتیشی "ئەم سەدەیە دەبێت ببێتە سەدەی کۆماری دیموکراسی."

سەبارەت بە پرسی شارەوانییەکان و دەستبەسەرداگرتنی ئیرادەی گەل، هاوسەرۆکی دەم پارتی گوتی: دەبێت سیاسەتی دەستبەسەرداگرتنی شارەوانییەکان و دانانی قەیوم کۆتایی پێ بهێنرێت، داوا دەکەین دەسەڵات واز لە سیاسەتی جیاکاری بەرامبەر شارەوانییەکانمان بهێنێت."