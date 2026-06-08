رۆژنامەیەکی ئیسرائیل: ترەمپ نەکەوتووەتە داوی ئێرانەوە

رۆژنامەیەکی ئیسرائیل؛ ئێران یاری بە کات دەکات

پێش 8 خولەک

ئیلی کلوتشتاین، توێژەر لە پەیمانگای مسگاف بۆ ئاسایشی نەتەوەیی، بە رۆژنامەی مەعاریفی ئیسرائیلی راگەیاند؛ ئەو بڕوایەی ئێران کە گوایە توانیویەتی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رابکێشێتە ناو داوی دانوستانە درێژخایەنەکانەوە، لەوانەیە تەنیا وەهمێک بێت، چونکە واقیعی سەر زەوی خزمەت بە ستراتیژی ئەمریکا دەکات نەک بەپێچەوانەوە.

کلوتشتاین ئاماژە بەوە دەکات، ترەمپ لە ماوەی دوو مانگی رابردوودا سەبرێکی سەرسوڕهێنەری نیشانداوە؛ بەردەوام بووە لە گفتوگۆ سەختەکان و پێداچوونەوەی رەشنووسی رێککەوتنەکان بەبێ پاشەکشە. هەرچەندە تاران پێیوایە کاتی بۆ خۆی کڕیوە، بەڵام توێژەرەکە ئەمە بە هەوڵێکی بێئومێدانەی ئێران دەبینێت بۆ باشترکردنی مەرجەکانی دانوستان لە بارودۆخێکی سەختدا.

بەگوێرەی وتارەکە، هیچ فشارێکی راستەقینە لەسەر ئیدارەی ئەمریکا نییە، چونکە گەمارۆی سەر گەرووی هورمز بە تەواوی هێزی خۆیەوە بەردەوامە. ئەمەش بووەتە هۆی کەمبوونەوەی هەناردەی نەوتی ئێران بۆ ئاستێکی زۆر کەم، دروستبوونی تەنگژەی دارایی و زیانی گەورە بە کەرتە حەیاتییەکانی وەک پترۆکیمیایی و کانزاکان.

کلوتشتاین دەڵێت: "هەر رۆژێک تێدەپەڕێت، ئێران توانای چاککردنەوەی زیانەکان، دابینکردنی دارایی بۆ بریکارەکانی و بونیادنانەوەی دامەزراوە ئەتۆمییەکانی لەدەست دەدات."

نووسەر دوو هۆکاری سەرەکی دیاری دەکات کە ئاراستەی مامەڵەی ترەمپ دەکەن:

1- ترەمپ دوودڵە لە چوونە ناو جەنگێکی هەمەلایەنە و دەیەوێت لە رێگەی دیپلۆماسییەوە ئامانجەکانی بپێکێت، هەر ئەمەشە هۆکاری ئەوەی تا ئێستا ئەمریکا بەشداری هێرشەکانی ئیسرائیلی نەکردووە.

2- ترەمپ سوورە لەسەر ئەوەی مەترسی ئەتۆمی ئێران بە یەکجاری بنبڕ بکات و هەر رێککەوتنێک کە ئەم مەترسییە لانەبات، رەتیدەکاتەوە.

لە بەشێکی دیکەی شیکارییەکەدا هاتووە ترەمپ لە خولی دووەمیدا بایەخێکی زۆر بە وێنەی مێژوویی خۆی دەدات و نایەوێت هەڵەی سەرۆکەکانی پێش خۆی دووبارە بکاتەوە، نایەوێت وەک باراک ئۆباما دەربکەوێت کە بە گوتەی ترەمپ لە رێگەی پارەوە دارایی تیرۆری دابین کردووە. نایەوێت وەک جۆو بایدن بێت کە بە خاوی و سستی تۆمەتباری دەکات. هەروەها خۆی لەو مەترسییانە دەپارێزێت کە جیمی کارتەر تێیکەوت (قەیرانی بارمتەکان). لەگەڵ دوورکەوتنەوە لە جەنگی وشکانی کە بەسەر لیندۆن جۆنسۆن و ڕیچارد نیکسۆندا هات لە ڤێتنام.

کلوتشتاین دەڵێت: ترەمپ بە وردی لێکەوتەی هەنگاوەکانی هەڵدەسەنگێنێت، ئەم سەبرەش بەشێکە لە ستراتیژێکی ئەژمارکراو و لە کۆتاییدا تاران باجی تێپەڕبوونی کات دەدات نەک واشنتن.