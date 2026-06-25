هاوپەیمانیی مەسیحی داوا دەکات لێپێچینەوەی یاسایی لە شاسوار عەبدولواحید بکرێت

هاوپەیمانیی مەسیحی: هیچ هێزێک ناتوانێت قەوارەی هەرێمی کوردستان هەڵبوەشێنێتەوە

پێش کاتژمێرێک

هاوپەیمانیی مەسیحی لە عێراق و هەرێمی کوردستان، بە توندی سەرکۆنەی لێدوانەکانی شاسوار عەبدولواحید دەکات بۆ هەڵوەشاندنەوەی قەوارەی هەرێمی کوردستان، هاوکات داوا لە دەسەڵاتی دادوەری و حکوومەت دەکات رێکاری یاسایی بگرنەبەر بۆ پاراستنی ئاشتیی کۆمەڵایەتی و یەکڕیزیی نیشتمانی.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 25ـی حوزەیرانی 2026، هاوپەیمانیی مەسیحی لە عێراق و هەرێمی کوردستان، لە راگەیەنراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی بەرانبەر بە لێدوانەکانی شاسوار عەبدولواحید دەربڕی لەبارەی داواکاریی بۆ هەڵوەشاندنەوە و نەهێشتنی قەوارەی هەرێمی کوردستان.

هاوپەیمانییەکە ئەو لێدوانانەی بە هەڕەشەیەکی مەترسیدار بۆ سەر ئاشتیی کۆمەڵایەتی، یەکڕیزیی نیشتمانی و سەقامگیریی ناوچەکە وەسف کردووە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، هەرێمی کوردستان تەنیا قەوارەیەکی کارگێڕی یان سیاسی نییە، بەڵکوو بەرهەمی دەیان ساڵ خەبات و قوربانیدانی هەموو پێکهاتەکانی نەتەوەیی و ئایینییە لە کورد، کلدان، ئاشووری، سریان، ئەرمەن، عەرەب و تورکمان. هەروەها دەستکەوتێکە بە خوێنی شەهیدان لە پێناو ئازادی و دیموکراسیدا بەدەست هاتووە.

هاوپەیمانییەکە ئاماژە بەوە دەکات، بۆ مەسیحییەکان هەرێمی کوردستان هەمیشە پەناگەیەکی ئارام بووە لە سەختترین کاتەکاندا و ژیانیانی لە تیرۆر و ئاوارەبوون پاراستووە. لە هەرێمی کوردستاندا کەنیسەکان دروست کراون و زەنگیان بە ئازادی لێ دراوە، زمانەکانی سریانی، ئاشووری، کلدانی، ئەرمەنی و تورکمانی لە قوتابخانە حکوومییەکاندا دەخوێندرێن و مافی سەرجەم پێکهاتەکان پارێزراوە.

هاوپەیمانیی مەسیحی داوا لە ئەنجوومەنی باڵای دادوەری لە عێراق، حکوومەت، ئەنجوومەنی نوێنەران، سەرۆکایەتیی هەرێم، پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات، بەرپرسیارێتیی دەستووری و یاسایی خۆیان هەڵبگرن بۆ پاراستنی قەوارەی هەرێم و رووبەڕووبوونەوەی هەر گوتارێک ئاشتیی کۆمەڵایەتی تێکبدات.

هاوپەیمانییەکە جەخت دەکاتەوە، ئەو جۆرە لێدوانانە هەوڵێکن بۆ لێدان لە دەستکەوتەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و هەروەها دژایەتیکردنی پرۆسەی چاکسازییەکانی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراقە، داواش دەکەن لێکۆڵینەوە بکرێت بۆ ئاشکراکردنی ئەو دەستانەی لە پشت ئەم جۆرە گوتارانەوەن.