سێ شاندی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا دەکەن

پێش دوو کاتژمێر

بۆ چارەسەرکردنی کۆمەڵێک دۆسیەی دارایی و کارگێڕی لە نێوان هەولێر و بەغدا، بڕیارە لە سەرەتای هەفتەی داهاتووەوە سێ شاندی جیاوازی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدا بکەن. شاندەکان کار لەسەر کەمکردنەوەی پشکی داهاتی نانەوتی، هاوتاکردنی مووچەی کەسوکاری شەهیدان و جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا بۆ کاروباری گومرگی دەکەن.

هەینی 26ـی حوزەیرانی 2026، بەپێی زانیارییەکانی دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا، هەفتەی داهاتوو بەغدا میوانداری سێ شاندی حکوومی هەرێمی کوردستان دەکات کە هەر یەکەیان ئەرکێکی تایبەتی بۆ یەکلایکردنەوەی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەردوو حکوومەت پێسپێردراوە.

رۆژی یەکشەممە، یەکەم شاند کە نوێنەرایەتی لایەنی دارایی هەرێم دەکەن، لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق کۆدەبنەوە. تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانیان پرسی گەڕاندنەوەی 120 ملیار دیناری مانگانەی داهاتی نانەوتی هەرێمە بۆ بەغدا. شاندەکە بە پشتبەستن بە راپۆرتەکانی دیوانی چاودێری دارایی عێراق، داوای کەمکردنەوەی ئەو بڕە پارەیە دەکەن، چونکە داهاتی نانەوتی هەرێم کەمی کردووە و ناتوانرێت ئەو بڕە بە تەواوەتی بنێردرێت، ئەمەش کاریگەری راستەوخۆی لەسەر تەمویلکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێم هەیە.

هەر لە هەمان رۆژدا ، شاندێکی وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان دەگاتە بەغدا و بۆ ماوەی 5 رۆژ دەمێنێتەوە. ئامانجی ئەم شاندە کۆبوونەوەیە لەگەڵ دەستەی گشتی زیندانییە سیاسییەکانی عێراق بە مەبەستی واژۆکردنی رێککەوتنامەی هاوتاکردنی مووچەی کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوانی هەرێم لەگەڵ عێراق. لە ئەگەری سەرکەوتنی ئەم هەوڵە، شایستە داراییەکانی ئەم توێژە لە هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکات.

لە لایەکی دیکەوە و بۆ رێکخستنی کاروباری گومرگی، بڕیارە رۆژی دووشەممە شاندی سێیەم سەردانی بەغدا بکات. ئەم شاندە کار لەسەر یەکلایکردنەوەی پرسی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلیکترۆنیی ئەسیکۆدا دەکات لە دەروازە سنوورییەکان و واژۆکردنی رێککەوتنی کۆتایی لە نێوان هەرێم و ناوەند بۆ یەکخستنی رێکارە گومرگییەکان بەپێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان.