حەیدەر شەشۆ بۆ شاسوار: هەرێمی کوردستان موڵکی گەلە نەک حزب

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەی هێزەکانی پاراستنی ئێزیدخان، رەخنە لە لێدوانەکانی سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ دەگرێت و جەخت دەکاتەوە کە هەرێمی کوردستان و قەوارە دەستوورییەکەی، بەرهەمی قوربانیدانی دەیان ساڵەی گەلی کوردە و نابێت بۆ ململانێ و بەرژەوەندیی حزبی سووکایەتی بەو دەستکەوتە نیشتمانییە بکرێت.

هەینی 26ـی حوزەیرانی 2026، حەیدەر شەشۆ، فەرماندەی هێزەکانی پاراستنی ئێزیدخان، دژایەتی خۆی بۆ لێدوانەکانی شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جووڵانەوەی نەوەی نوێ دەربڕی و بە کوردستان24ی گوتی: "ئەم هەرێمە موڵکی هیچ حزب و لایەنێکی سیاسی نییە، بەڵکو دەستکەوت و موڵکی هەموو گەلی کوردە."

فەرماندەکەی هێزەکانی پاراستنی ئێزیدخان ئاماژەی بە مێژووی پڕ لە خوێن و قوربانیی کورد کرد و رایگەیاند، ئەم قەوارەیەی ئێستا هەیە، بە ئاسانی بەدەست نەهاتووە، بەڵکو خوێنی هەزاران شەهیدی لەپێناودا رژاوە. ئەو هۆشداری دا کە هەر هەوڵێک بۆ لاوازکردنی هەرێم یان بێبایەخکردنی دامەزراوە نیشتمانییەکان، لە راستیدا لێدانە لە شکۆی نەتەوەیی و تێکدانی ئەو ئارامییەی کە بۆ هاووڵاتییان فەراهەم کراوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، شەشۆ ڕوویکردە رای گشتی و داوای لێکردن بەرامبەر ئەو جۆرە هەڕەشانە بێدەنگ نەبن؛ جەختی کردەوە، هەرچەندە کێشەی ناوخۆیی و سیاسی هەبن، بەڵام چارەسەری ئەو کێشانە لە رێگەی هەڵوەشاندنەوەی قەوارەی هەرێم و لەکەدارکردنی پیرۆزییەکان نابێت.

بە بڕوای شەشۆ، ئەو جۆرە بیرۆکانە زیانێکی گەورە بە داهاتووی گەنجان و مافە دەستوورییەکانی گەلی کورد دەگەیەنن و دەبێت هەموو لایەک بە یەکدەنگی پارێزگاری لەم قەوارەیە بکەن.