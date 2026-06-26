ئانۆ جەوهەر: نەمانی هەرێمی کوردستان واتا نەمانی عێراق

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وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سکرتێری گشتیی هاوپەیمانیی مەسیحی لە عێراق و هەرێمی کوردستان، جەختی لەسەر پێگەی دەستووری و یاسایی هەرێمی کوردستان کردەوە و رایگەیاند کە پاراستنی ئەم قەوارەیە ئەرکێکی نیشتمانییە. ئاماژەی بەوەش کرد کە ئەوانەی هەوڵی لاوازکردنی هەرێم دەدەن، لە راستیدا دەیانەوێت پشێوی و نائارامی بۆ تەواوی عێراق بگێڕنەوە.

هەینی 26ـی حوزەیرانی 2026، ئانۆ جەوهەر وەزیری گواستنەوە و گەیاندنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و سکرتێری گشتیی هاوپەیمانیی مەسیحی لە عێراق و هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24، رایگەیاند، پێگەی هەرێمی کوردستان لە دەستووری ساڵی 2005ـی عێراقدا جێگیر کراوە و وەک قەوارەیەکی یاسایی ناسێنراوە. گوتی: "ئەوەی بییەوێت پێگەی هەرێمی کوردستان لاواز بکات، دەیەوێت عێراق لاواز بکات و ئاسایشی نیشتمانیی وڵات بخاتە ژێر هەڕەشەوە؛ ئەوە دوژمنی هەرێم و عێراقە"

ئانۆ جەوهەر رەخنەی لە هەندێک حزبی "پۆپۆلیست" گرت کە بازرگانی بە دۆخی هەرێمەوە دەکەن و دەیانەوێت ئەو ئەزموونە دیموکراسییەی کە دوای 2003 بونیاد نراوە، تێک بدەن؛ ئاماژەی بە مێژووی قوربانییدانی پێکهاتەکان کرد و گوتی: "ئێمە خوێنمان بۆ ئەم خاکە داوە؛ لە ساڵی 1969وە تا شەڕی دژی داعش، مەسیحییەکان و هەموو پێکهاتەکان هاوشانی کورد قوربانییان داوە بۆ پاراستنی ئەم قەوارەیە."

سکرتێری هاوپەیمانیی مەسیحی جەختی کردەوە، هەرێمی کوردستان پەناگەیەکی ئارام بووە بۆ هەموو لایەک، بەتایبەت بۆ مەسیحییەکان کە کاتێک لە ناوچەکانی دیکەی عێراق رووبەڕووی هەڕەشە و کوشتن بوونەوە، لە هەرێم پێشوازییان لێکرا؛ ئەمەش وای کردووە ئەزموونی کوردستان ببێتە ناوچەیەکی تایبەت لە جیهان و ناوچەکە.

داواشیی لە داواکاری گشتی کرد کە رێکارە یاساییەکان بگرێتە بەر بەرامبەر هەر لایەن و کەسایەتییەک کە لێدوانی دژ بە بەرژەوەندییە باڵاکانی هەرێم و پێکەوەژیانی ئاشتییانە دەدەن.

ئانۆ جەوهەر داوای لە پەرلەمانتاران کرد کە بچنەوە ناو هۆڵی پەرلەمان و لەوێوە کارە یاسایی و تەشریعییەکانی خۆیان ئەنجام بدەن، نەک لە رێگەی سۆشیاڵ میدیا و شاشەی تەلەفزیۆنەکانەوە هەوڵی نانەوەی گرژی و تێکدانی سەقامگیریی سیاسی بدەن.