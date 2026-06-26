پێشمەرگە دێرینەکان: قەوارەی هەرێمی کوردستان هێڵی سوورە

پێش کاتژمێرێک

ژمارەیەک لە پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان کە ساڵانێکی زۆری تەمەنی خۆیان لە خەبات و قوربانیدان بۆ رزگاریی خاک بەسەر بردووە، هۆشداری توند دەدەن لە هەر هەوڵێک بۆ لاوازکردن یان نەهێشتنی قەوارەی دەستووریی هەرێمی کوردستان. جەخت دەکەنەوە کە ئەم قەوارەیە بەرهەمی خوێنی هەزاران شەهید و قوربانییانی ئەنفال و کیمیابارانە و رێگە بە هیچ لایەنێک نادەن یاری بە چارەنووسی نەتەوەیی گەلەکەیانەوە بکات.

لە سلێمانی چەند پێشمەرگەیەکی تێکۆشەر و دێرین نیگەرانیی قووڵی خۆیان بەرامبەر ئەو لێدوان و دەنگانە دەربڕی کە ماوە جارێک باس لە نەمان یان هەڵوەشاندنەوەی قەوارەی سیاسیی هەرێمی کوردستان دەکەن. ئەم پێشمەرگانە کە بەشێکی زۆری تەمەنیان لە شاخ و لەناو سەنگەرەکانی بەرگریدان بووە، ئەم جۆرە هەوڵانە بە "بێڕێزی بەرامبەر مێژووی پڕ لە قوربانیی کورد" وەسف دەکەن.

نەورۆز محەمەد، پێشمەرگەیەکی دێرین کە لە تەمەنی 16 ساڵییەوە چەکی بەرگریی کردووەتە شان و چوار جار بریندار بووە و چەندین ساڵیش لە زیندانەکاندا لەژێر توندترین ئەشکەنجەدا بووە، بە کوردستان24ی رایگەیاند: "ئەم هەرێمەی ئەمڕۆ هەیە، بە خوێنی سەدان و هەزاران شەهیدی وەک ئەنفال و کیمیاباران دروست بووە؛ ئێستا کەسانێکی هەلپەرست و بازرگانی سیاسی دەیانەوێت بۆ بەرژەوەندیی خۆیان ئەم ئەزموونە تێک بدەن." جەختی کردەوە کە وەک پێشمەرگەیەکی دێرین بە هیچ شێوەیەک قبووڵی ناکەن کەس باس لە نەمان یان هەڵوەشاندنەوەی دەسەڵاتی هەرێم بکات.

هاوکات، شێرزاد قادر، یەکێکی دیکە لەو پێشمەرگە تێکۆشەرانە، ئاماژەی بەوە کرد کە ئەوان تا کۆتا ساتەکانی ژیانیان پابەند دەبن بەو رێبازەی کە هەزاران هاوسەنگەریان تێیدا شەهید بوون و گوتی: "باشترە لایەنەکان لە جیاتی تێکدانی ئەم قەوارەیە، کار بۆ یەکخستن و بەهێزکردنی بکەن." هەروەها قادر عەلییش، پێشمەرگەیکی دیکە رایگەیاند، بێ هەبوونی ئەم قەوارە سیاسی و دەستوورییە، گەلی کورد هیچ دڵنیاییەک و پاراستنێکی بۆ نامێنێتەوە.

ئەم پێشمەرگە دێرینانە کە نوێنەرایەتی ویستی هەزاران خەباتگێڕی دیکە دەکەن، داوا دەکەن کە هەموو هاووڵاتییان و لایەنە سیاسییەکان قەوارەی هەرێمی کوردستان وەک "هێڵێکی سووری نیشتمانی" ببینن و رێگە نەدەن ململانێ سیاسییەکان بگاتە ئاستی هەڕەشەکردن لەو قەوارەیەی کە بە رەنجی دەیان ساڵ خەبات بەدەست هاتووە.