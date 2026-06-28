ماهر کەنزاری دوای 16 رۆژ رەنگە گرێبەستەکەی لەگەڵ زاخۆ هەڵبوەشێنێتەوە
مەسعوود میرال، یەکێکە لە بەربژێرە بەهێزەکان بۆ راهێنەرایەتی زاخۆ
ماهر کەنزاری، راهێنەری توونسی، دوای 16 رۆژ لە گرێبەستکردنی لەگەڵ یانەی زاخۆ رەنگە بەهۆی کێشەیەکی تایبەت بەخۆی نەتوانێت بێتە زاخۆ، پێشبینی دەکرێت مەسعوود میرال یەکێک بێت لە بەربژێرە بەهێزەکان بۆ راهێنەرایەتی زاخۆ.
ماهر کەنزاری، راهێنەری پێشووی هەڵبژاردەی لاوانی تونس رۆژی 12ـی ئەم مانگە گرێبەستی لەگەڵ یانەی زاخۆ واژۆ کرد، بەڵام بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، رەنگە ئەو راهێنەرە بەهۆی کێشەیەکی تایبەت بەخۆی نەتوانێت ئەرکی راهێنەرایەتی زاخۆی وەربگرێت.
کوردستان24 زانیویەتی، لە ئەگەری هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی ماهر کەنزاری لەگەڵ یانەی زاخۆ، مەسعوود میرال دەبێتە یەکێک لە بەربژێرە بەهێزەکان بۆ راهێنەرایەتی یانەی زاخۆ.
لە لایەکی دیکەوە ناوی ئەحمەد سەڵاح، راهێنەری پێشووی یانەی شورتەش ناوی وەکو یەکێک لە بەربژێرەکان بۆ راهێنەرایەتی یانەی زاخۆ دێت.
یانەی زاخۆ وەرزی رابردوو لە خولی ئەستێرەكانی عێراق بە دۆخێكی ناجێگیر تێپەڕ بوو، سێ راهێنەری گۆڕی کە پێکهاتبوون لە ویسام رزقی قەتەری، عەبدولغەنی شەهد و ئەیووب ئۆدیشۆ، لە پلەی نۆیەم كۆتایی بەم وەرزە هێنا، ئەمەش لە كاتێكدا بوو وەرزی 2024 ـ 2025 پلەی سێیەمی بەدەستهێنا بوو، وەكو نوێنەری عێراق بەشداریی لە چامپیۆنزلیگی كەنداو كرد، بەڵام لە قۆناغی پێشكۆتایی بە یانەی شەبابی سعوودیە دۆڕا و ماڵئاوایی لە پاڵەوانێتییەكە كرد.