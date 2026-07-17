شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی لەگەڵ ئاکەپە و باخچەلی کۆبووەوە و پلانی سەردانی ئیمراڵیان هەیە

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شاندی دەم پارتی بۆ ئیمراڵی رایگەیاند، لەگەڵ شاندی ئاکەپە و دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی گشتیی مەهەپە کۆبوونەتەوە و پرسی قۆناخی ئێستای پڕۆسەی ئاشتی و داڕشتنی چوارچێوەیەکی یاسایییان تاوتوێ کردووە.

شاندی ئیمراڵی لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، رۆژی 15ی تەممووز لەگەڵ نوێنەرانی پارتی داد و گەشەپێدان (ئاکەپە) و رۆژی 16ی تەممووز لەگەڵ دەوڵەت باخچەلی، سەرۆکی پارتی بزووتنەوەی نەتەوەیی (مەهەپە) کۆبوونەتەوە، لە دیدارەکاندا بیروڕا لەبارەی ئەو قۆناخەی پڕۆسەی ئاشتی پێی گەیشتووە و پێویستیی دەستەبەرکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی کە وەڵامدەرەوەی پێداویستییەکان بێت، ئاڵوگۆڕ کراوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، پرۆسەی راوێژ و گفتوگۆکانی نێوان لایەنەکان بەردەوام دەبێت. شاندەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، وەک هەنگاوی داهاتوو، ئامانجیان ئەوەیە لە زووترین کاتدا بچنە دوورگەی ئیمراڵی و لەگەڵ عەبدوڵڵا ئۆجەلان کۆببنەوە.

شاندی ئیمراڵی "دەم پارتی" لە بەشێکی ڕاگەیەندراوەکەیدا دەڵێت: "لەو دیدار و پەیوەندییانەی لە 15 و 16ی تەممووز ئەنجاممان دان، هەڵسەنگاندنمان بۆ قۆناخی ئێستای پڕۆسەکە و پرسی خستنەبواری جێبەجێکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی کرد. لە کاتێکدا بەردەوامین لەسەر ڕاوێژەکانمان، پلانمان وایە لە نزیکترین کاتدا دیدارێک لە ئیمراڵی ئەنجام بدەین."