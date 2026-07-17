دەزگای ئاسایش ئاماری هێرشە مووشەکییەکانی ئەم بەیانییەی سنووری سلێمانی راگەیاند
دەزگای ئاسایشی هەرێم راگەیەندراوێکی لەبارەی هێرشە مووشەکییەکانی ئەم بەیانییەی سەر سنووری پارێزگای سلێمانی بڵاوکردەوە و ژمارەی مووشەکەکان و شوێنی کەوتنیان ئاشکرا دەکات.
بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی دەزگای ئاسایشی هەرێم، کاتژمێر 6:20 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ هەینی، 17ی تەممووزی 2026بە 7مووشەک هێرش کراوەتە سەر چەند ناوچەیەک، کە بەمشێوەیە دابەشبوون:
4 مووشەک ئاراستەی گوندی زڕگوێزەڵە کراون.
1 مووشەک بەر گوندی قسردی کەوتووە.
2 مووشەک لە نزیک گردی کوپانی لە سنووری قەرەداغ کەوتوونەتە خوارەوە.
دەزگای ئاسایش ئاماژەی بەوەش کردووە، کە تیمەکانیان دەستیان بە بەدواداچوونی ورد کردووە بۆ زانینی زیانە گیانی و ماددییەکانی هێرشەکان و لێکۆڵینەوەکان لەو بارەیەوە بەردەوامن.