دەزگای ئاسایش ئاماری هێرشە مووشەکییەکانی ئەم بەیانییەی سنووری سلێمانی راگەیاند

پێش کاتژمێرێک

دەزگای ئاسایشی هەرێم راگەیەندراوێکی لەبارەی هێرشە مووشەکییەکانی ئەم بەیانییەی سەر سنووری پارێزگای سلێمانی بڵاوکردەوە و ژمارەی مووشەکەکان و شوێنی کەوتنیان ئاشکرا دەکات.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی دەزگای ئاسایشی هەرێم، کاتژمێر 6:20 خولەکی بەیانی ئەمڕۆ هەینی، 17ی تەممووزی 2026بە 7مووشەک هێرش کراوەتە سەر چەند ناوچەیەک، کە بەمشێوەیە دابەشبوون:

4 مووشەک ئاراستەی گوندی زڕگوێزەڵە کراون.

1 مووشەک بەر گوندی قسردی کەوتووە.

2 مووشەک لە نزیک گردی کوپانی لە سنووری قەرەداغ کەوتوونەتە خوارەوە.

دەزگای ئاسایش ئاماژەی بەوەش کردووە، کە تیمەکانیان دەستیان بە بەدواداچوونی ورد کردووە بۆ زانینی زیانە گیانی و ماددییەکانی هێرشەکان و لێکۆڵینەوەکان لەو بارەیەوە بەردەوامن.