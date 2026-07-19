سەرۆکی حکوومەت پرۆژەیەکی گەورەی ئاوی خواردنەوە دەکاتەوە
سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکانی حکوومەت بۆ بووژانەوەی ژێرخانی سەرچاوەکانی ئاو و پێشکەشکردنی باشترین خزمەتگوزاری بە هاووڵاتییان، پرۆژەی ئاوی خواردنەوە بۆ 53 گوندی سنووری قەزاکانی مێرگەسۆر، ئاکرێ و خەلیفان دەکاتەوە.
سەرچاوەی ئاوی پرۆژەکە و وێستگەی پاڵاوتنیشی لە گوندی باڵندای سنووری مێرگەسوورە دامەزراوە و لە هەر کاتژمێرێكدا توانای پاڵاوتن و پێدانی 1200 مەتر سێجای ئاوی هەیە و ئاوی خواردنەوە بۆ 35 هەزار هاووڵاتی دابین دەکات.
پرۆژەکە سێ وێستگەی سەرەکی پەمپکردن لەخۆ دەگرێت، سەرجەمیان 24 پەمپ لەگەڵ 70 کۆگای قەبارە جیاوازی گلدانەوەی ئاوی هەیە، لە قەبارەکان لە 100 تا 8000 مەتر سێجا دەبن.
درێژی هێلە سەرەکییەکانی گواستنەوەی نزیکەی 220 کیلۆمەترە و تۆڕی ناوخۆی گوندەکانیش زیاتر لە 320 کیلۆمەتر دەبێت، بە کوی گشتی تۆڕی پرۆژەکە 540 کیلۆمەتر دەبێت.
ئەم پڕۆژەیە، زەمینەیەکی لەبار دەڕەخسێنێت، بۆ ئەوەی هاووڵاتییانی دەڤەرەکە زیاتر گرنگی بە سێکتەرە گرنگەکانی کشتوکاڵ و ئاژەڵداری بدەن، کە ئەمەش پاڵپشتییەکی گەورەیە بۆ ئابووریی وڵات.