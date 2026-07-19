ئێران ئەمریکا بە هێرشکردنە سەر وێستگەیەکی ئەتۆمی تۆمەتبار دەکات

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رێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران رایگەیاند، ئەمریکای تۆمەتبار کرد بە ئەنجامدانی هێرش بۆ سەر وێستگەیەکی ئەتۆمی کە لە قۆناغی بونیادناندایە لە باشووری رۆژئاوای وڵاتەکە.

یەکشەممە 19ـی تەممووزی 2026، رێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران، واشنتنی بە هێرشکردنەوە سەر وێستگەیەکی ئەتۆمی کە تازە لە قۆناخی بونیادنانەدایە تۆمەتبارکرد، رێکخراوەکە ئاماژەی بەوەکردووە، ئەم کردەوەیەی ئەمریکا تەواو دژی یاسا نێودەوڵەتییەکانە و دەبێت رێگری لێبکرێت.

هاوکات رێکخراوەکە دەڵێت،" ئەو کردەوە تاوانکارییەدا هێزەکانی دوژمن وێستگەی ئەتۆمی دارخوینیان بە چەندین مووشەک و کەرەستەی تەقەمەنی کردووەتە ئامانج و زیانیان بە وێستگەکە گەیاندووە".

ئاماژە بەوەش کراوە، ئەم وێستگەیە هێشتا تەواو نەکراوە و لە ژێر پرۆسەی دروستکردندایە.

ئەم راگەیەندراوەی رێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران دوای ئەوە دێت، ماوەی چەند رۆژێکە ئەمریکا هێرشەکانی بۆسەر ئێران چڕ کردووەتەوە، هاوکات لە وەڵامدا تاران بنکە و بارەگاکانی ئەمریکای لە ناوچەکە کردووەتە ئامانج.