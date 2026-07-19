عەلی زەیدی کۆتایی ئەم هەفتەیە سەردانی ئێران دەکات

پێش دوو کاتژمێر

وەزارەتی دەرەوەی عێراق رایگەیاند، عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە کۆتایی ئەم هەفتەیەدا سەردانی کۆماری ئیسلامیی ئێران دەکات بە مەبەستی واژۆکردنی چەندین یاداشتی لێکتێگەیشتن.

یەکشەممە 19ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە بەیاننامەیەکدا ئاماژەی بەوە کردووە، محەممەد حوسێن بەحرولعلوم، بریکاری وەزارەتی دەرەوە بۆ پەیوەندییەکان، پێشوازی لە کازم ئال سادق، باڵیۆزی ئێران لە عێراق کردووە، هەروەها لەو دیدارەدا هەردوولا باسیان لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و ئێران و بەرنامەی کارەکانی سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی سەرۆک وەزیران بۆ تاران کردووە.

هەروەها تیشک خراوەتە سەر ئامادەکارییەکان بۆ واژۆکردنی کۆمەڵێک یاداشتی لێکتێگەیشتن لە بوارە جیاجیاکانی هاوکاریی هاوبەش، کە ئامانج لێیان بەهێزکردنی پەیوەندییەکان و پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی هەردوو وڵاتە.