رووسیا هۆشداری دەدات: رۆژئاوا بیانوو بۆ جەنگی دژی ئێران دەهێنێتەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی دەرەوەی رووسیا هۆشداری دەدات لەوەی وڵاتانی رۆژئاوا بیانووی ئامادەنەبوونی ئێران بۆ گفتوگۆ، وەک ئامادەکارییەک بۆ هەڵگیرساندنی جەنگ لە دژی ئەو وڵاتە بەکاردەهێنن.

ماریا زەخارۆڤا، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تێلگرام"، وەڵامی لێدوانێکی مارکۆ رۆبیۆ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکای دایەوە.

رۆبیۆ پێشتر رایگەیاندبوو، واشنتن دەرگای گفتوگۆی لەگەڵ تاران بۆ گەیشتن بە رێککەوتنێکی سیاسی دانەخستووە، بەڵام ئێران بۆ گفتوگۆکان رژد نییە.

لە وەڵامی وەزیری دەرەوەی ئەمریکادا، زەخارۆڤا ئاماژەی بەوە کرد، رۆژئاوا تۆمەتی ئامادەنەبوونی ئێران بۆ بەشداریکردن لە گفتوگۆکاندا وەک ئامادەکارییەک بۆ ململانێ و جەنگ بەکاردەهێنێت.

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی رووسیا روونیشی کردەوە، پێشتر هەموو جیهان درکی بە شێوازی رۆژئاوا لە دانوستانەکاندا کردووە. لە سەرەتادا هاوبەشەکانیان بەوە تۆمەتبار دەکەن گوایە ئامادەی دانوستان و جێبەجێکردنی رێککەوتنەکان نین، دواتریش دان بەوەدا دەنێن هەموو ئەمانە تەنیا بۆ ئامادەکاریی جەنگ پێویست بوون.

بۆ سەلماندنی ئەم بۆچوونەش، زەخارۆڤا رێککەوتنەکانی مینسکی تایبەت بە چارەسەرکردنی قەیرانی ئۆکراینای بیرهێنایەوە و گوتی، وڵاتانی رۆژئاوا پێشتر مۆسکۆیان بەوە تۆمەتبار دەکرد پابەندی رێککەوتنەکان نەبووە، بەڵام دواتر سیاسەتمەدارانی رۆژئاوا رایانگەیاند، ئەوان رێککەوتنەکان وەک رێگەیەک بۆ چارەسەرکردنی کۆتایی نابینن.

گرژییەکانی نێوان واشنتن و تاران پێیان ناوەتە قۆناخێکی مەترسیدارەوە و مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران رایگەیاندووە، وڵاتەکەی لەگەڵ ئەمریکا لە "جەنگێکی گشتگیر"ـدایە.

نزیکەی مانگێکە، ئەمریکا رۆژانە پرد، بنکە سەربازییەکان، رادار و سیستەمی بەرگریی ئاسمانیی سوپای پاسداران لە باشووری ئێران دەکاتە ئامانج.

تارانیش لە وەڵامی ئەو هێرشانەدا، رۆژانە هێرش دەکاتە سەر بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی کەنداو، هەرێمی کوردستان و ئوردن.