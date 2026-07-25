ترەمپ بۆ ئێران: وەستانی هێرشەکان بە واتای پاشەکشە نییە

پێش 26 خولەک

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند، وڵاتەکەی هێشتا لەوپەڕی ئامادەباشیدایە بۆ ئەنجامدانی هێرشێکی بەرفراوان بۆ سەر ئێران، ئەگەر تاران داواکارییەکانی واشنتن جێبەجێ نەکات.

ترەمپ لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ کەناڵی (LCI)ی فەرەنسی ئاماژەی بەوە کرد: "وەستانی کاتیی هێرشەکان بەو واتایە نییە، ئێمە پاشەکشەمان کردووە." گوتیشی: "ئێمە هێشتا ئامادەین بۆ وەشاندنی گورزێکی گەورە و بەرفراوان ئەگەر ئێران ئەوەی دەمانەوێت ئەنجامی نەدات."

لە شەوی شەممە بۆ یەکەمجار لە دوای دوو هەفتە لە پەرەسەندنی گرژییەکان، فڕۆکە جەنگییەکانی ئەمریکا هیچ هێرشێکیان بۆ سەر خاک و بەرژەوەندییەکانی ئێران ئەنجام نەدا. واشنتن تا ئێستا هیچ روونکردنەوەیەکی فەرمی سەبارەت بە هۆکاری وەستانی لەناکاوی ئەو هێرشانە نەداوە کە بۆ ماوەی 13 شەوی لەسەریەک بەردەوام بوون.

هاوکات، رۆژی شەممە هیچ راپۆرتێک سەبارەت بە ئەنجامدانی هێرش لەلایەن ئێرانەوە بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە بڵاونەکراوەتەوە، پێشتر بە شێوەیەکی رۆژانە ئەنجام دەدران.

ماڵپەڕی ئەکسیۆس لە زاری دوو سەرچاوەی ئاگادارەوە بڵاوی کردەوە، ترەمپ رۆژی هەینی فەرمانی بە سوپای وڵاتەکەی کردووە، هیچ هێرشێکی نوێ نەکەنە سەر ئێران.

ئەمەش لە کاتێکدایە رێککەوتنی ئاگربەستی کاتیی نێوان هەردوو وڵات دوای دوو هەفتە لە واژۆکردنی بە تەواوی هەرەسی هێنا، ئەمەش دوای ئەوەی هێزەکانی ئەمریکا وەک وەڵامێک بۆ پەکخستنی جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز لەلایەن ئێرانەوە، چەندین ئامانجیان لە باشووری ئەو وڵاتە پێکابوو.

لە چەند رۆژی رابردوودا، سەرۆکی ئەمریکا هەڕەشەی فراوانکردنی لیستی ئامانجەکانی کردبوو، بە جۆرێک وێستگەکانی کارەبا و پردەکان بگرێتەوە. هەروەها باسی لە ئەگەری ناردنی هێزی زەمینی کردبوو بۆ کۆنترۆڵکردنی دوورگەی خارک کە چەقی هەناردەکردنی نەوتی ئێرانە، جگە لە هەڕەشەی بۆردومانکردنی بنکەیەکی ئەتۆمی ژێرزەمینیی ستراتیژی کە بە کێوی تەوەر ناسراوە.

سەرەڕای ئەو هەڕەشانە، ترەمپ رۆژی هەینی رایگەیاندبوو، هێشتا بڕیاری کۆتایی لەسەر دەستپێکردنەوەی هێرشە گەورە و نوێیەکان نەداوە.