کۆریای باشوور خواستی خۆی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان نیشاندا

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پێشوازی لە کونسوڵی گشتیی کۆریای باشوور لە هەولێر کرد. لە دیدارەکەدا کونسوڵی کۆریا خواستی وڵاتەکەی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکان لە بوارەکانی پەروەردە و تەندروستی خستەڕوو؛ لای خۆشییەوە سەرۆک بارزانی رۆڵی مێژوویی هێزەکانی زەیتوونی بەرز نرخاند و هاوکات بیروڕا لەبارەی بارودۆخی ناوچەکە و مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی تیرۆر ئاڵوگۆڕ کرا.

بارەگای بارزانی، ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئەمڕۆ یەکشەممە 26ـی تەممووزی 2026 سەرۆک بارزانی پێشوازی لە ئوون گیو شیم کونسوڵی گشتیی کۆریای باشوور لە هەولێر کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، لەو دیدارەدا کونسوڵی گشتیی کۆریای باشوور وێڕای دەربڕینی خۆشحاڵیی خۆی بۆ دیدار لەگەڵ سەرۆک بارزانی، پێزانینی بۆ رۆڵی سەرۆک بارزانی لە خەباتی نەتەوەیی و نیشتیمانیی گەلی کوردستان هەبوو. ئاماژەشی بە وێکچوونی خەبات و خۆڕاگریی گەلی کۆریا و گەلی کوردستان دا و ویستی وڵاتەکەشی بۆ پەرەپێدانی پەیوەندی و هەماهەنگی لە بواری پەروەردە و تەندروستی و بوارەکانی تر راگەیاند.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، هەر لەو دیدارەدا سەرۆک بارزانی هێمای بە مانەوەی هێزەکانی زەیتون دا کە لەدوای پڕۆسەی رووخانی رژێمی پێشوو لە هەولێر جێگیر بوون، و پێزانینی بۆ ئەرک و چالاکییەکانی ئەو هێزە لە کوردستان هەبوو و هاتنی ئەو هێزەی بە دەستپێکی پەیوەندی و دۆستایەتیی نێوان گەلی کوردستان و گەلی کۆریای باشوور لەقەڵەم دا.

بارەگای بارزانی دەشڵێت: لە بەشێکی تری ئەو دیدارەدا بیروڕا لەبارەی بارودۆخی ناوچەکە و مەترسییەکانی سەرهەڵدانەوەی تیرۆر و پڕۆسەی سیاسیی هەرێم ئاڵوگۆڕ کرا.