ئاسانکاریی بۆ هاوردەکردنی بەنزین دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە مەبەستی کۆتاییهێنان بە کێشەی کەمیی بەنزین و پێداچوونەوە بە نرخەکاندا، پێنج بڕیاری نوێی دەرکرد، لەوانەش زیادکردنی بڕی بەنزینی 750 دیناری و ئاسانکاریکردن بۆ هاوردەکردنی سووتەمەنی.

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تەممووزی 2026، کەمال محەممەد ساڵح، وەزیری سامانە سروشتییەکان بە وەکالەت، سەرپەرشتیی کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە نرخی بەنزین کرد. ئامانجی کۆبوونەوەکە دابینکردنی بەنزین، پێداچوونەوە بە نرخەکان و دۆزینەوەی چارەسەر بۆ کێشەی کەمیی بەنزین بوو. لە کۆبوونەوەکەدا پێنج بڕیاری گرنگ دران.

بەپێی ئەو مەرج و رێنماییانەی پێشتر داوات کردوون، لێرەدا تەنیا هەر پێنج بڕیارەکە بە رەنووسێکی دروست و داڕشتنێکی رۆژنامەوانییانە رێکخراونەتەوە:

1. وەزارەتی سامانە سروشتییەکان هەموو هەوڵێک دەدات بۆ زیادکردنی پشکی حکوومەتی هەرێم لە نەوتی خاو لەلایەن حکوومەتی فیدراڵییەوە. ئێستا بەغدا تەنیا رۆژانە 50 هەزار بەرمیل نەوت دەداتە هەرێم، ئەم بڕەش دەکاتە 39.46%ـی پشکی هەرێم، لە کاتێکدا رێژەی شایستەی راستەقینەی هەرێمی کوردستان دەبێتە 12.67% و یەکسانە بە رۆژانە 126 هەزار و 700 بەرمیل.

2. زیادکردنی بڕی بەنزینی نۆرماڵی پاڵپشتیکراوی حکوومی بە نرخی 750 دینار بۆ هەر لیترێک، بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرجەم پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان.

3. چاودێریکردنی رۆژانەی بەنزینی بازرگانی بۆ جۆرەکانی (نۆرماڵ، موحەسەن و سوپەر) لە رووی کوالێتی و گونجانی لەگەڵ رەوشی رۆژانەی بازاڕی ئێستای هەرێمی کوردستان.

4. فراوانکردنی کار و چالاکییەکانی لیژنەکانی چاودێری و بەدواداچوونی بەڕێوەبەرایەتیی نەوت و کانزاکان لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بۆ پاراستنی کوالێتیی جۆرەکانی بەنزین.

5. پێشکەشکردنی هەموو ئاسانکارییەک بۆ هاوردەکردنی بەنزین و ماددە کیمیاییەکان، بەپێی مەرج و رێنماییەکانی وەزارەتی سامانە سروشتییەکان.