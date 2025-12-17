Prime Minister Receives Kurdish Champion Badien Edris Hasso
PM Masrour Barzani received Kurdish boxer Badien Hasso, congratulating him on securing first place at the Asian Continental Boxing Championship in Albania and reaffirming KRG support for athletes.
ERBIL (Kurdistan24) - The Prime Minister of the Kurdistan Region congratulated Kurdish champion Badien Edris Hasso and wished him continued success.
On Wednesday, Masrour Barzani, Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, received Kurdish champion Badin Idris Haso, who recently secured first place at the Asian Continental Boxing Championship held in Albania.
The Prime Minister congratulated him, wished him success, and reiterated the Kurdistan Regional Government's support for sports and athletes in Kurdistan.
Badin Haso expressed his gratitude for the Prime Minister's reception and support.