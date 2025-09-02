احداث نیروگاه جدید برق در کوردستان با سرمایهگذاری ۱۵۰ میلیون یورویی
دولت اقلیم کوردستان در راستای توسعهی زیرساختهای انرژی، با همکاری سرمایهگذاران خارجی پروژهی ساخت یک نیروگاه برق با سیستم گازی را با ظرفیت تولید تا ۴۴۰ مگاوات آغاز میکند
دولت اقلیم کوردستان با همکاری سرمایهگذاران خارجی، در حال فراهمسازی مقدمات برای احداث یک نیروگاه تولید برق با سیستم گازی به ارزش ۱۵۰ میلیون یورو است.
بر اساس بیانیهی وزارت برق دولت اقلیم کوردستان، کمال محمد صالح، وزیر برق، با آلتان آنادول، مدیرکل شرکت ترکیهای «اتابیر» دیدار و گفتگو کرده است. این شرکت با همکاری شرکت «تکنوسی» که در زمینهی احداث نیروگاههای گازی تخصص دارد، پروژههای مشابهی را در سطح جهان اجرا میکند.
در این دیدار، نمایندگان این شرکتها هدف خود را از سفر به کوردستان، تأسیس یک نیروگاه برق مدرن با سیستم گازی اعلام کردند. این نیروگاه ظرفیت تولید بین ۲۸۸ تا ۴۴۰ مگاوات برق را خواهد داشت و با هزینهای بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو احداث خواهد شد. وزیر برق دولت اقلیم کوردستان ضمن استقبال از این طرح، بر آمادگی کامل برای حمایت و همکاری با این پروژه، همانند سایر سرمایهگذاریها در اقلیم کوردستان، تأکید کرد.
پروژهی «روشنایی» و تأمین برق ۲۴ ساعته
این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، در چارچوب پروژهای با نام «روشنی»، تأمین برق ۲۴ ساعته برای تمام شهرها، شهرستانها و روستاهای اقلیم کوردستان را آغاز کرده است.
مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کوردستان، در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ (۶ شهریور ۱۴۰۴) در پیامی به پیشرفتهای این پروژه اشاره کرد و گفت: «اکنون نزدیک به ۴ میلیون شهروند و بیش از ۱۱۵ هزار واحد تجاری در سراسر اقلیم کوردستان از طریق پروژهی روشنی به برق ۲۴ ساعته دسترسی دارند که این رقم بیش از ۵۰ درصد جمعیت را پوشش میدهد و دستاوردی است که در کمتر از یک سال از زمان اعلام پروژه در اکتبر ۲۰۲۴ محقق شده است.»
او همچنین تأکید کرد که برق ۲۴ ساعته پیش از موعد مقرر به مراکز شهرهای اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه رسیده و حلبچه نخستین استان در اقلیم کوردستان و عراق است که به طور کامل از برق ۲۴ ساعته برخوردار است. به گفتهی وی، در نتیجهی این پروژه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ مولد برق دیزلی محلات خاموش شدهاند که به پاکیزگی و سلامت محیط زیست کمک شایانی کرده است.