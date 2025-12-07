عراق در جایگاه پنجمین کشور دارای بزرگترین ذخایر نفتی جهان

بر اساس جدیدترین آمارهای اوپک در سال ۲۰۲۵، عراق با ۱۴۵ میلیارد بشکه ذخیره‌ی نفتی، پنجمین کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت اثبات‌شده در سطح جهان به شمار می‌رود

3 ساعت پیش

طبق آخرین آمار رسمی سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفت (اوپک)، عراق با حدود ۱۴۵ میلیارد بشکه، پنجمین کشور دارای بزرگترین ذخایر نفت اثبات‌شده در جهان است. این میزان ذخایر، عراق را به یکی از تأثیرگذارترین کشورهای دارای انرژی تبدیل کرده و این کشور را جلوتر از امارات متحده‌ی عربی و کویت قرار داده است.

در این رتبه‌بندی، ونزوئلا با ۳۰۳.۲ میلیارد بشکه در رتبه‌ی اول قرار دارد. پس از آن، عربستان سعودی با ۲۶۷.۲ میلیارد بشکه در جایگاه دوم و ایران با ۲۰۸.۶ میلیارد بشکه در رتبه‌ی سوم قرار دارند. کانادا با ۱۶۸.۱ میلیارد بشکه ذخیره‌ی اثبات‌شده، چهارمین کشور در این فهرست است.

گزارش اوپک همچنین نشان می‌دهد که کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس همچنان بخش بزرگی از ذخایر نفتی جهان را کنترل می‌کنند؛ به طوری که امارات متحده‌ی عربی با ۱۱۳ میلیارد بشکه در رتبه‌ی ششم و کویت با ۱۰۱.۵ میلیارد بشکه در رتبه‌ی هفتم قرار گرفته‌اند. در سطح دیگر کشورهای جهان؛ روسیه با ۸۰ میلیارد بشکه در رتبه‌ی هشتم، لیبی با ۴۸.۴ میلیارد بشکه در رتبه‌ی نهم و ایالات متحده‌ی امریکا با ۶۸.۸ میلیارد بشکه در رتبه‌ی دهم قرار دارند. نیجریه نیز با ۳۷.۳ میلیارد بشکه ذخیره‌ی نفتی، یکی دیگر از کشورهای مهم در این زمینه است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد که منطقه‌ی خاورمیانه به طور کلی و عراق به طور خاص، همچنان به عنوان ستون فقرات انرژی جهانی باقی خواهند ماند.