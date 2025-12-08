بهای یک هزار دنیار عراق به ٩٦هزار و ٧٠٠ تومان افزایش یافت

1 ساعت پیش

روز دوشنبه، هفدهم آذرماه ۱۴۰۴ (هشتم دسامبر ۲۰۲۵)، بازار آزاد ایران شاهد تداوم روند افزایشی قیمت دلار آمریکا بود، به‌گونه‌ای که هر دلار از مرز ۱۲۴ هزار تومان فراتر رفت.

بر اساس گزارش‌ها در همین روز، نرخ هر دلار آمریکا ۱۲۴ هزار و ٤٥٠ تومان اعلام شد.

هم‌زمان بهای دیگر ارز‌ها نیز پابه پای بهای دلار افزایش یافت کە نرخ یک یورو به ١٤٤هزار و٧٥٠ تومان و بهای یک پوند بریتانیا به ١٦٥٥٠ تومان افزایش یافت.

همچنین بهای یک هزار دینار عراق به ٩٦هزار ٧٠٠تومان رسید.

این افزایش در بازار ارز، با رشد قیمت سکه‌ی طلا نیز همراه بوده است. در روز یک‌شنبه، شانزدهم آذرماه ۱۴۰۴ (هفتم دسامبر ۲۰۲۵)، قیمت هر قطعه سکه‌ی طرح جدید ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه‌ی طرح قدیم نیز ۱۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان گزارش شد.