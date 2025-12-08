خشکسالی و تغییرات اقلیمی؛ تأثیر بر تولید زیتون در حلبچه
کاهش ۶۵ درصدی محصول زیتون در کوردستان و مناطق اطراف
کمبود باران و تغییرات آبوهوایی تأثیر منفی بر محصول زیتون گذاشته است. هماکنون که زمان برداشت زیتون است، باغداران در استان حلبچه میگویند که امسال محصول زیتون در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته است؛ زیرا شرایط آبوهوایی به درختان زیتون آسیب رسانده و به محصول لطمه وارد کرده است.
سامان حاجی، کشاورز، به کوردستان۲۴ گفت که امسال محصول زیتون مانند سالهای گذشته خوب نیست. او افزود که به دلیل خشکسالی و کمبود باران، از ۳۰ نوع زیتون، تنها دو نوع کیفیت مناسبی برای تولید روغن دارند. وی اشاره کرد که آنها حدود ۵ دونم باغ زیتون دارند که سالانه از آن روغن زیتون تولید میکنند و بخشی را نیز برای مصرف خوراکی برداشت میکنند.
پس از برداشت زیتون، بخشی از کشاورزان در حلبچه و دیگر شهرهای اقلیم کوردستان محصول خود را به کارخانهی روغن زیتون «راسان» در حلبچه میآورند. پیام سیوان، مدیر کارخانهی روغن زیتون راسان در حلبچه، اظهار داشت که این کارخانه در سال ۲۰۱۸ میلادی تأسیس شده و روزانه ظرفیت دریافت ۱۲۰ تن زیتون از کشاورزان اقلیم کوردستان و عراق را دارد. وی افزود که کشاورزان از تمام شهرها زیتون به این کارخانه میآورند و روغنگیری با روش پرس سرد انجام میشود که محصولات باکیفیتی را در اندازههای مختلف به بازار عرضه میکند. هزینهی روغنگیری هر تن زیتون در این کارخانه ۱۳۰ هزار دینار است.
در اقلیم کوردستان هفت کارخانهی روغن زیتون وجود دارد و هزار باغ زیتون نیز بهطور رسمی در وزارت کشاورزی ثبت شدهاند که بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار درخت زیتون در آنها کاشته شده است. در استان حلبچه نیز نزدیک به ۶ هزار دونم زمین به زیر کشت زیتون رفته و تولید سالانهی آن حدود ۵ هزار تن است.
درخت زیتون، درختی همیشه سبز است که عمر آن میتواند به هزار سال نیز برسد و ارتفاع آن نزدیک به ۱۰ متر است. علاوه بر فواید بهداشتی، نمادی از صلح و زندگی نیز به شمار میرود. با این حال، امسال به دلیل تغییرات آبوهوایی و زیستمحیطی، محصول زیتون در کوردستان و کشورهای همسایهی آن ۶۵ درصد کاهش یافته است.