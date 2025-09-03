برند قهوه «بیکَس» توسط یک خانواده کورد در بریتانیا راهاندازی شد
اربیل (کوردستان٢٤)- در شهر شلوغ لیورپول بریتانیا، یک خانواده کورد یک برند قهوه و کافه منحصر به فرد به نام «بیکَس» راهاندازی کردهاند و یک مرکز فرهنگی پر جنب و جوش ایجاد کردهاند که نه تنها غذا و نوشیدنی خوشمزه، بلکه طعم غنی میراث کوردی را نیز به ساکنان محلی و بازدیدکنندگان بینالمللی ارائه میدهد. این تلاش کارآفرینانه چیزی بیش از یک تجارت است؛ این یک ادای احترام صمیمانه به یک شخصیت ادبی و تلاشی آگاهانه برای معرفی داستانها، طعمها و سنتهای کوردستان به جهانیان، با یک فنجان قهوه در هر زمان است.
نقطه شروع طبیعی برای گفتوگو در مورد ادبیات
این طرح اوج اشتیاق یک خانواده است. ورده دیوید، مادر خانواده، در کنار فرزندانش به عنوان صاحب کافه کار میکند.
او در گفتوگو با دلُوان عمادالدین، گزارشگر کوردستان۲۴، اهمیت عمیق نام انتخاب شده را توضیح داد. این برند ادای احترامی به شیرکو بیکَس، یکی از مشهورترین و تاثیرگذارترین شاعران معاصر کورد و یک نماد ادبی است که اولین کتاب خود را در سن بسیار کم، ۱۷ سالگی منتشر کرد. ارتباط شخصی خانواده با این شاعر، آنها را بر آن داشت تا میراث او را به گونهای گرامی بدارند که از موانع فرهنگی و زبانی فراتر رود.
ورده دیوید گفت:"با توجه به اینکه ما به شیرکو بیکَس نزدیک بودیم، ایده نامگذاری این قهوه به نام او به ذهنمان رسید." او خاطرنشان کرد که هدف روشن بود: "تا خارجیها نیز بتوانند با فرهنگ کوردی آشنا شوند."
این خانواده با پیوند دادن برند خود به شخصیتی با چنین اهمیت فرهنگی، نقطه شروع طبیعی برای گفتوگو در مورد ادبیات، تاریخ و هویت کوردی ایجاد کردهاند و کافه خود را به یک سفارت غیررسمی فرهنگی کوردها تبدیل کردهاند.
طرح کافه بیکَس با فروتنی آغاز شد، ریشه در یک کسب و کار خانگی داشت که از جذابیت جهانی طعمهای سنتی بهره میبرد.
دوین محمد رشید، یکی از اعضای خانواده که عمیقا درگیر این طرح بود، راز موفقیت خود را فاش کرد. او توضیح داد:«ایده این کار به هشت سال پیش برمیگردد. من در ابتدا شیرینیها را در خانه درست میکردم؛ باقلوا درست میکردم و آن را آنلاین میفروختم.»
این سرمایهگذاری اولیه به سرعت مخاطب پیدا کرد و با افزایش تقاضا، جاهطلبی خانواده نیز افزایش یافت. «وقتی تقاضای خوبی برای محصولات ما ایجاد شد، تصمیم گرفتیم طرح را گسترش دهیم، یک کافیشاپ افتتاح کنیم و نام آن را شیرکو بیکَس بگذاریم.» این روند طبیعی که با کیفیت و اصالت تقویت شده بود، پایه محکمی را بنا نهاد که اکنون کافه بر روی آن قرار دارد.
یک پل فرهنگی موثر
یکی از نقاط قوت تجربه کافه بیکَس، قهوه سنتی کوردی قزوان است که از دانههای بو داده و آسیاب شده تربینت یا پسته وحشی (به زبان کوردی قزوان) تهیه میشود. این نوشیدنی منحصر به فرد که به شیوهای سنتی و از نظر بصری جذاب تهیه میشود، به یک جاذبه اصلی تبدیل شده و ذائقه مشتریان بینالمللی را مجذوب خود کرده است.
این قهوه، با طعم متمایز و آجیلی و خواص بدون کافئین خود، مقدمهای حسی برای جنبهای کمتر شناخته شده از میراث پذیرایی کوردی ارائه میدهد.
این کافه پیش از این ثابت کرده است که یک پل فرهنگی موثر است. دو دانشجوی خارجی که برای اولین بار از این کافه بازدید میکردند، برداشتهای مشتاقانه خود را با کوردستان۲۴ به اشتراک گذاشتند.
یکی از دانشجویان اظهار داشت: "این اولین باری است که این قهوه را امتحان میکنم. این قهوه کوردی بسیار خوشمزه است. چیزهایی که با آن سرو میشود نیز خوشمزه و جذاب است. این یک تجربه زیبا برای من است. این اولین باری است که با فرهنگ کوردی آشنا میشوم. دوست دارم درباره فرهنگ کوردی، غذاها و نوشیدنیهای آنها بیشتر بدانم."
همراه او نیز با تاکید بر نقش کافه به عنوان یک فضای فرهنگی فراگیر، این احساس را تکرار کرد.
دانشجوی دیگر گفت:"بازدید ما از این کافیشاپ فرصتی بینظیر برای ما فراهم کرده است تا با فرهنگ کوردی آشنا شویم و غذاها و نوشیدنیهای آنها را امتحان کنیم. قهوه با قزوان درست میشود و طعم متمایزی دارد."
داستان کافه بیکَس بخشی از یک روند گستردهتر و دلگرمکننده برای جا افتادن فرهنگ و محصولات کوردی در بریتانیا است.
کالاهای کوردی در سوپرمارکتهای بریتانیا
همانطور که قبلا توسط کوردستان۲۴ گزارش شده بود، کالاهای کوردی به طور فزایندهای در قفسههای سوپرمارکتهای بریتانیا با نامهای اصلی کوردی خود ظاهر میشوند و تقاضای بالایی را از سوی مهاجران و عموم مردم بریتانیا برآورده میکنند. در شهرهایی مانند بیرمنگام، سوپرمارکتها اکنون به طور برجسته محصولاتی مانند روغن زیتون حلبچه، برنج آکری و انواع مختلف پنیر کوردی را ارائه میدهند. این تغییر، تغییر قابل توجهی را نسبت به بازاری که قبلا تحت سلطه محصولات ترکی، ایرانی و سایر محصولات خاورمیانه بود، نشان میدهد.
صاحبان رستوران و بازرگانان به کیفیت برتر این کالاها و تاثیر مثبت اقتصادی واردات آنها بر اقلیم کوردستان اشاره کردهاند. رزگار آکری، تاجری که محصولات کوردی را به بریتانیا صادر میکند، در مارس 2025 به کوردستان۲۴ گفت در حالی که بازار در ابتدا محدود به مهاجران کورد بود، "اکنون شهروندان بریتانیایی و مردم سایر کشورها نیز آنها را خریداری میکنند و تقاضای زیادی وجود دارد."
او به محبوبیت اقلامی مانند سماق کوردی اشاره کرد که اکنون بهطور خاص توسط چندین رستوران بریتانیایی درخواست میشود. این قدردانی روزافزون از طعمهای کوردی به ایجاد جایگاهی متمایز و محترم برای محصولات «ساخت کوردستان» در بازار غذایی متنوع و رقابتی بریتانیا کمک میکند.
خانواده موسس کافه بیکَس با انتخاب آگاهانه یک نام کوردی و تهیهی منویی از غذاها و نوشیدنیهای اصیل، سهم قدرتمندی در این جنبش معرفی فرهنگی دارند.
این کافه چیزی بیش از یک نوشیدنی ارائه میدهد؛ محیطی ایجاد میکند که در آن مهمان میتواند از نوشیدن یک قهوهی کوردی خوشمزه لذت ببرد، از خواندن آثار شیرکو بیکَس الهام بگیرد و با درک عمیقتر و شخصیتری از فرهنگ کوردی آنجا را ترک کند. این گواهی بر این است که چگونه کارآفرینی، هنگامی که با اشتیاق و هدف آمیخته شود، میتواند به ابزاری قدرتمند برای دیپلماسی فرهنگی و ارتباط تبدیل شود.
ب.ن