زلنسکی با رهبران اروپایی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین دیدار کرد
اربیل (کوردستان٢٤)- رهبران اروپایی و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر در پاریس دیدار کردند تا در صورت توافق صلح با روسیه برای پایان دادن به جنگ سه سال و نیمهای که با حمله مسکو در سال ۲۰۲۲ آغاز شد، در مورد تضمینهای امنیتی برای کییف به توافق برسند.
تضمینهای ائتلاف موسوم به «ائتلاف مشتاقان»، که همچنان محرمانه باقی ماندهاند اما انتظار میرود شامل افزایش آموزش ارتش اوکراین و استقرار نیرو توسط برخی از کشورهای اروپایی باشد، روسیه را خشمگین کرده است.
این تضمینها بخشی از تلاش امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای نشان دادن این است که اروپا میتواند مستقل از واشنگتن عمل کند، پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تنها چند ماه پس از روی کار آمدن، سیاست خارجی ایالات متحده را تغییر داد.
این اجلاس که به ریاست مشترک مکرون و کییر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، برگزار میشود، با هدف تثبیت برنامههایی در مورد تضمینهای امنیتی برای اوکراین در صورت یا زمان آتشبس و به دست آوردن تصویر واضحتری از دخالت ایالات متحده برگزار میشود.
روسیه چنین تضمینهایی را به شدت مورد تمسخر قرار داده است و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که مسکو حاضر است در صورت عدم توافق، «تمام وظایف خود را از طریق نظامی حل و فصل کند». او همچنین اشاره کرده است که نمیخواهد شاهد حضور نیروهای اروپایی در اوکراین پس از جنگ باشد.
ائتلاف کشورهای مایل، شامل حدود ۳۰ کشور حامی اوکراین، عمدتا اروپایی و همچنین کانادا، استرالیا و ژاپن است.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نمایندگی ایالات متحده را در این نشست بر عهده دارد. پس از این نشست و مذاکرات تلفنی با ترامپ، کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد شد.
