برگزاری مراسم سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) با حضور مسرور بارزانی

13 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- مراسم سالروز میلاد پیامبر اسلام (ص) در پایتخت اقلیم کوردستان، با حضور نخست‌ وزیر اقلیم، برگزار شد.

امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، با حضور مسرور بارزانی، نخست‌ وزیر اقلیم کوردستان، در مسجد صوافِ شهر اربیل، مراسم سالروز میلاد حضرت محمد، پیامبر اسلام (ص) برگزار شد.

نخست وزیر اقلیم کوردستان، امروز به همین مناسبت پیامی منتشر و در آن ابراز امیدواری کرد:«این مناسبت مبارک فرصتی باشد برای تقویت بیشتر ارزش‌ها و اصول متعالی انسانی، همچنین توسعه صلح و سازگاری و همزیستی و عدالت.»

مسرور بارزانی، نوشت:«سالروز میلاد پیامبر اسلام مبارک باد و خداوند متعال کوردستان را حفظ کند.»

امروز در اقلیم کوردستان به این مناسبت تعطیل رسمی اعلام شده و در اربیل، پایتخت اقلیم، مراسم‌های ویژه برگزار خواهد شد.

ب.ن