ترکیه: نیروهای سوریه دموکراتیک تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه را تهدید میکند
اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه را تهدید میکند، زیرا به توافقات پایبند نیست.
امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، وزارت دفاع ترکیه، در بیانیهای اعلام کرد: بر نیروهای سوریه دموکراتیک و گامهای اجرای توافقات نظارت میکنیم و در راستای برقراری ثبات و آرامش در حمایت از دولت سوریه هر راهی را در پیش میگیریم.
در بیانیه آمده است: عدم پایبندی نیروهای سوریه دموکراتیک به زمین گذاشتن سلاح و ادغام در ارتش سوریه، برای تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه، تهدید ایجاد میکند.
وزارت دفاع ترکیه، تاکید کرد که ارتش آن کشور در عملیاتهای تل رفعت و منبج در شمال سوریه، ۵۸۰ کیلومتر از تونلهای نیروهای سوریه دموکراتیک را تخریب کرده است که از آن برای عملیاتهای نظامی استفاده میکنند.
ب.ن