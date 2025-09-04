9 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که نیروهای سوریه دموکراتیک تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه را تهدید می‌کند، زیرا به توافقات پایبند نیست.

امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، وزارت دفاع ترکیه، در بیانیه‌ای اعلام کرد: بر نیروهای سوریه دموکراتیک و گام‌های اجرای توافقات نظارت می‌کنیم و در راستای برقراری ثبات و آرامش در حمایت از دولت سوریه هر راهی را در پیش می‌گیریم.

در بیانیه آمده است: عدم پایبندی نیروهای سوریه دموکراتیک به زمین گذاشتن سلاح و ادغام در ارتش سوریه، برای تمامیت ارضی سوریه و امنیت ملی ترکیه، تهدید ایجاد می‌کند.

وزارت دفاع ترکیه، تاکید کرد که ارتش آن کشور در عملیات‌های تل رفعت و منبج در شمال سوریه، ۵۸۰ کیلومتر از تونل‌های نیروهای سوریه دموکراتیک را تخریب کرده است که از آن برای عملیات‌های نظامی استفاده می‌کنند.

ب.ن