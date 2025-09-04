13 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- وزیر دفاع اسرائیل، امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر سوگند یاد کرد که پس از افزایش حملات موشکی شورشیان حوثی یمن علیه اسرائیل، ده بلای مصر را که در کتاب مقدس آمده است، بر سر آنها بیاورد.

اسرائیل کاتز در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:«حوثی‌ها دوباره به اسرائیل موشک شلیک می‌کنند. بلای تاریکی، بلای نخست‌زادگان - ما هر ده بلا را کامل خواهیم کرد.»

او به ده فاجعه‌ای اشاره می‌کرد که در کتاب خروج آمده است که خدای عبری برای متقاعد کردن فرعون به آزادی اسرائیلی‌های به بردگی گرفته شده، بر سر مصر آورده است.

امروز پنجشنبه، ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک شلیک شده از یمن، یک روز پس از رهگیری دو موشک حوثی‌ها، به خارج از خاک اسرائیل اصابت کرده است.

یحیی ساری، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، گفت که شورشیان فرودگاه بن گوریون تل‌آویو را با یک موشک بالستیک هدف قرار داده‌اند.

حوثی‌های تحت حمایت ایران، پس از کشته شدن نخست‌وزیر و ۱۱ مقام ارشد دیگرشان در حملات هوایی اسرائیل در هفته گذشته، قول داده‌اند که حملات خود به اسرائیل را افزایش دهند.

حوثی‌ها از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، حملات مکرر پهپادی و موشکی علیه اسرائیل انجام داده‌اند و می‌گویند این حملات در حمایت از فلسطینی‌ها انجام شده است.

اسرائیل چندین دور حمله تلافی‌جویانه در یمن انجام داده و بنادر، نیروگاه‌ها و فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت تحت کنترل شورشیان، را هدف قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن