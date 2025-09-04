چین توطئه با کره شمالی و روسیه علیه آمریکا را تکذیب کرد

12 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- چین امروز پنجشنبه ۴ سپتامبر، از تصمیم خود برای دعوت از رهبران روسیه و کره شمالی به مراسم بزرگداشت جنگ جهانی دوم دفاع کرد، مراسمی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، حضور آنها در آن را به توطئه علیه ایالات متحده متهم کرد.

ترامپ پس از آنکه کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ، همتای چینی خود را در یک رژه عظیم در پکن که قدرت نظامی چین را به نمایش گذاشت، در کنار خود قرار دادند، یک پیام شدی در شبکه اجتماعی تروث منتشر کرد.

ترامپ نوشت: "گرمترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون برسانید، زیرا شما علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنید."

وزارت امور خارجه چین، امروز پنجشنبه در پاسخ به سوالی در مورد پیام ترامپ گفت که "مهمانان خارجی" برای بزرگداشت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم دعوت شده‌اند.

گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت امور خارجه، امروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:"این برای همکاری با کشورها و مردم صلح دوست است، تا تاریخ را به یاد آوریم، یاد شهدا را گرامی بداریم، صلح را گرامی بداریم و آینده را بسازیم."

او گفت:«توسعه روابط دیپلماتیک چین با هیچ کشوری هرگز علیه هیچ شخص ثالثی نیست.»

کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که امیدوار است ادعای ترامپ در رسانه‌های اجتماعی یک شوخی باشد.

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، در پاسخ به سوالی در مورد پیام ترامپ به تلویزیون دولتی روسیه، گفت:«فکر می‌کنم نه بدون کنایه، او گفت که ظاهرا این سه نفر علیه ایالات متحده توطئه می‌کنند.»

ای‌اف‌پی‌/ب.ن