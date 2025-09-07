مرگ یک گردشگر در رودخانهی خلان؛ دو نفر نجات یافتند
قائممقام خلیفان اعلام کرد سه گردشگر عرب که با فنون شنا آشنایی نداشتند، در رودخانهی خلان دچار حادثه شدند که به مرگ یک جوان منجر شد
مغدید احمد، قائممقام خلیفان، روز یکشنبه، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵ (۱۶ شهریور ۱۴۰۴)، به کوردستان٢٤ گفت: «سه گردشگر عرب که برای تفریح به منطقه آمده بودند، به دلیل عدم آشنایی با فنون شنا در رودخانه خلان نزدیک شهرک سریشمه غرق شدند.»
وی افزود، در این حادثه یک جوان جان خود را از دست داد و یک پدر و پسر با تلاش نیروهای امنیتی و شهروندان نجات یافتند. جسد جوان غرقشده نیز از آب بیرون کشیده شد.
قائممقام خلیفان با اشاره به اینکه قربانی و افراد نجاتیافته اعضای یک خانواده بودهاند، تصریح کرد: «پیش از این، ما و نیروهای دفاع مدنی بارها دربارهی خطرات شنا در این رودخانه هشدار داده بودیم، اما متأسفانه برخی افراد این هشدارها را جدی نمیگیرند.»
او همچنین خاطرنشان کرد که این دومین حادثهی غرقشدگی است که در سال جاری در رودخانهی خلان به ثبت میرسد.