پناهجویان آزاد شده از زندان لیبی به اقلیم کوردستان بازگشتند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- پناهجویان آزاد شده از زندان لیبی با حمایت اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، به اقلیم بازگشتند.

صبح امروز چهارشنبه، ۱۰ سپتامبر ۲۵ پناهجوی کورد که در لیبی بازداشت شدند، پس از آزادی به اقلیم کوردستان بازگشتند.

اداره روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که در فرودگاه بین‌المللی اربیل از پناهجویان استقبال شد و نیازمندی‌های پزشکی برای آنها تامین شد.

سروه رسول مدیر مرکز هماهنگی و بحران، گفت که پناهجویان کورد در زندان لیبی مشقات بسیاری متحمل شده و امروز چهارشنبه در سلامت کامل به اقلیم کوردستان باز گشتند.

اداره روابط خارجی اقلیم کوردستان از مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم به خاطر بر عهده گرفتن هزینه بازگشت پناهجویان به اقلیم، قدردانی کرد.

در ماه میلادی گذشته نیز شش پناهجوی کورد از زندان لیبی آزاد و به اقلیم کوردستان باز گردانده شدند.

ب.ن