24 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- لهستان امروز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر، اعلام کرد که در کنار متحدانش، هواپیماهایی را برای سرنگونی «اشیاء متخاصم» که حریم هوایی‌اش را در جریان حمله روسیه به اوکراین همسایه نقض می‌کردند، اعزام کرده است، این اولین بار است که یک کشور عضو ناتو در طول جنگ این کار را انجام می‌دهد.

اوکراین هشدار داد که رئیس‌جمهور روسیه در حال «آزمایش غرب» است و از متحدانش خواست تا واکنشی قوی نشان دهند یا خطر پرواز پهپادهای روسی «حتی بیشتر به داخل اروپا» را به جان بخرند.

این تهاجم در حالی رخ داد که روسیه حملاتی را در سراسر اوکراین، از جمله در شهر غربی لویو، در حدود ۸۰ کیلومتری مرز لهستان، آغاز کرد.

ولادیسلاو کوزینیاک-کامیش، وزیر دفاع لهستان، در رسانه‌های اجتماعی گفت:«هواپیماها علیه اشیاء متخاصم از سلاح استفاده کرده‌اند.» او افزود:«ما دائما با فرماندهی ناتو در تماس هستیم.»

پهپادها و موشک‌های روسی در طول جنگ سه سال و نیمه، چندین بار وارد حریم هوایی اعضای ناتو - از جمله لهستان شده‌اند، اما هیچ یک از کشورهای ناتو هرگز تلاشی برای سرنگونی آنها نکرده است.

یکی از اصول اساسی اتحاد نظامی غربی این اصل است که حمله به هر عضو، حمله به همه تلقی می‌شود.

فرماندهی عملیاتی ارتش لهستان با انتقاد از نقض‌های «بی‌سابقه» حریم هوایی، اعلام کرد که حدود دوازده شیء از نوع پهپاد را مشاهده کرده است که برخی از آنها سرنگون شده‌اند.

او گفت: این یک اقدام تجاوزکارانه است که تهدیدی واقعی برای امنیت شهروندان ما ایجاد کرده است.

دونالد توسک، نخست وزیر، تایید کرد که علیه اشیاء مهاجم از سلاح استفاده شده است و در رسانه‌های اجتماعی گفت که «عملیاتی مربوط به نقض‌های متعدد حریم هوایی لهستان در حال انجام است.»

دولت لهستان اعلام کرد که ساعت ۸:۰۰ صبح جلسه «فوق‌العاده» کابینه برگزار خواهد کرد.

ارتش لهستان تقریبا در همان زمان اعلام کرد که رهگیری پهپادها را در حریم هوایی خود به پایان رسانده است.

خبرگزاری فرانسه/ب.ن