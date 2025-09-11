33 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤)- رئیس بنیاد خیریه بارزانی، اعلام کرد که در بازگرداندن کودکان مبتلا به اوتیزم به روند تحصیل، تاثیرگذار بوده‌اند.

امروز پنجشنبه ۱۱ سپتامبر، موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در هماهنگی با (رابطه مصارف خاص عراق) مراکز دولتی اوتیزم را بازسازی می‌کنند.

موسی احمد گفت که وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه‌ای سنگین بر عهده دارد و بنیاد خیریه بارزانی از ابتدا آمادگی خود را برای همکاری با آن اعلام کرده است.

وی افزود که مراکز اوتیزم بنیاد آنها بسیار پیشرفته هستند و در بازگرداندن کودکان مبتلا به اوتیزم به روند تحصیل تاثیرگذار بوده‌اند.

او گفت که ۶۳ کودک مبتلا به اوتیزم را از مرکز اماراتی اوتیزم در اربیل به روند تحصیل بازگرده‌اند.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی تاکید کرد که برای ارائه آموزش، تامین کارشناس و آموزگار و سایر نیازمندی‌ها برای همه مراکزی که به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته هستند، ‌آمادگی دارند.

ب.ن