پایان موفقیتآمیز جشنوارهی تئاتر کرمانشاه
جشنوارهی تئاتر کرمانشاه در شرق کوردستان با استقبال گستردهی هنرمندان و مردم به کار خود پایان داد
جشنوارهی تئاتر کرمانشاه در روزهای ۲۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۶ تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در شرق کوردستان برگزار شد و میزبان هشت گروه تئاتر بود.
در این جشنواره، پس از اجرای نمایشها، داوران دو نمایش «آرگومان» و «اسب حیوانی عجیب است» را به عنوان بهترین آثار تئاتری انتخاب و تقدیر کردند. هاشم پورمحمدی، نویسنده، کارگردان و برندهی جایزه، از حمایت گرم مردم هنر دوست کرمانشاه تشکر کرد و جایزهی خود را به همشهریانش تقدیم کرد.
رویدادهای جانبی و اهداف جشنواره
همزمان با جشنواره، سه دورهی آموزشی نویسندگی، بازیگری و کارگردانی نیز با حضور اساتیدی از استان کرمانشاه و تهران برگزار شد که مورد ارزیابی نمایندگان مرکز ملی منتقدان قرار گرفت. این جشنواره علاوه بر ترویج هنر تئاتر در استان و تبادل تجربیات میان هنرمندان، هدف ایجاد امید و شادی در میان مردم را دنبال میکرد. محمد بیگ محمدی، برندهی جایزهی بهترین بازیگر، ابراز خرسندی کرد که جشنواره مورد رضایت همگان قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد که هنرمندان بتوانند در خدمت به فرهنگ و هنر ادامه دهند. نمایشهای «آرگومان»، «خاورمیانه»، «داستان مینا»، «با من بیا به دوزخ» و چند نمایش دیگر در پنج سالن این شهر به روی صحنه رفتند. این جشنواره به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگی مهم استان کرمانشاه شناخته میشود.
جایگاه کرمانشاه در هنر تئاتر
استان کرمانشاه، واقع در غرب ایران و شرق کوردستان، از دیرباز به عنوان یکی از مراکز فرهنگی و هنری برجسته، به ویژه در حوزهی تئاتر، شناخته شده است. این منطقه میزبان جشنوارههای تئاتری متعددی بوده که هدف آنها نه تنها ارتقای سطح هنری نمایشها، بلکه ایجاد فضایی برای تبادل فرهنگی و تقویت فعالیتهای هنری در جامعه بوده است. برگزاری چنین رویدادهایی نشاندهندهی پویایی جامعهی هنری و علاقه مردم به تئاتر در این بخش از کوردستان است.