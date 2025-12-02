وزیر بهداشت: در اقلیم کوردستان طرح بهداشت واحد اجرا میشود
اربیل (کوردستان٢٤) – وزیر بهداشت اقلیم کوردستان، از اجرای طرح (بهداشت واحد) در اقلیم خبر داد و ضمن هشدارهایی برای سلامت شهروندان، گفت که از این پس در داروخانهها نظام جدیدی پیاده خواهد شد.
امروز سهشنبه ۲ دسامبر، دکتر سامان برزنجی، وزیر بهداشت اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری اجرای طرح (بهداشت واحد) را اعلام کرد که در هماهنگی با شورای وزیران اقلیم و سازمان بهداشت جهانی اجرا خواهند کرد. او هدف این طرح را هماهنگ کردن تلاشها برای حفاظت از بهداشت انسان، حیوان و محیط زیست در یک چارچوب اعلام کرد. «زیرا سلامت همه به سلامت دیگری بستگی دارد.»
وی افزود که کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به رغم بحرانهای سنگین از جمله تهاجم داعش، بحران مالی و آمدن شمار زیادی آواره و پناهنده به اقلیم، توانست با موفقیت بر همهگیری کرونا غلبه کند «که خود نتیجه کار مشترک تیمهای دولتی بود.»
برزنجی اظهار داشت:«در آینده نزدیک در داروخانهها نظام جدیدی اجرا خواهد شد و بر اساس آن داورهای آرامبخش و مسکنهای قوی که مصرف دوز بالای آنها پیامدهای مخرب دارد، فقط با (نسخه قرمز) فروخته میشوند و این از سوءاستفاده از این داروها جلوگیری میکند.»
وزیر بهداشت از توجه به اطلاعات غلط و بیاساس پزشکی منتشر شده در شبکههای اجتماعی هشدار داد و گفت:«شبکههای اجتماعی به منبع انتشار اطلاعات بیاساس پزشکی و تجارت با سلامت مردم تبدیل شدهاند.» او از شهروندان خواست که هرگز به داروها و معالجههای ارایه شده به صورت آنلاین در شبکههای اجتماعی که بدون انجام آزمایش و مجوز رسمی تجویز میشوند، اعتماد نکنند.
برزنجی، خطرات تغییرات آب و هوایی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت که مصرف غلط آنتی بیوتیکها یک «خطر بیصدا» علیه بهداشت جهانی و داخلی است.
وزیر بهداشت همچنین از سازماندهی کمیته عالی (بهداشت واحد) خبر داد تا همه وزارتخانهها و اتحادیهها را شامل شود و نقشهراهی برای آینده بهداشت در اقلیم کوردستان تدوین شود.
