دو شهروند کورد در اطرف پردی در کمین داعشی‌‌ها گرفتار شدند

پالا نجم‌الدین که توسط داعش‌ها مجروح شد
کوردستان اوضاع کرکوک

اربیل (کوردستان٢٤)- گزارشگر کوردستان۲۴ از کرکوک گزارش داد که دو شهروند کورد در اطرف پردی در کمین داعشی‌‌ها گرفتار شده و یکی از آنها مجروح و یکی دیگر ربوده شده است.

بر پایه گزارش، بامداد امروز جمعه ۱۹ سپتامبر در بین روستاهای زردک و بیبانی از توابع پردی، دو شهروند کورد اهل کرکوک در کمین عناصر داعش گرفتار شده‌اند.

به گزارش پلیس پردی، پالا نجم‌الدین و سامان واحد، توسط چهار شبه‌نظامی داعش دستگیر شده‌اند، در حین دستگیری بازدید و تصویربرداری شده‌ و از آنها به عنوان «افراد کافر» نام برده‌‌اند، سپس به «پالا» تیراندازی شده و به گمان اینکه جان خود را از دست او را به جا می‌گذراند و «سامان» را می‌ربایند.

«پالا» در حالی که مجروح بوده است خود را به روستاهای اطراف می‌رساند و اکنون در بیمارستان تحت نظارت پزشکی قرار دارد. هنوز سرنوشت «سامان» نامعلوم است و نیروهای امنیتی در منطقه در تعقیب عناصر داعش هستند.

