سخنگوی دمپارتی به کوردستان۲۴ : کاهش پیشبرد روند صلح موجب نگرانی بسیاری از شهروندان شده است
اربیل (کوردستان٢٤) – مسئولان دمپارتی از دولت ترکیه به خاطر کاهش تلاشها برای پیشبرد روند صلح در آن کشور انتقاد دارند و میگویند که به رغم گذشت یک سال از آغاز روند صلح، هنوز هیچ اقدام قانونی برای حل مسئله کورد انجام نشده است.
عایشه گل دوغان، سخنگوی حزب برابری و دموکراسی خلقها – دمپارتی، در گفتوگو با گزارشگر کوردستان۲۴ در ترکیه، گفت: کاهش پیشبرد روند صلح موجب گمان و نگرانی بسیاری از شهروندان شده است.
او تاکید کرد که حل واقعی مسئله بدون اصلاحات قانونی و به رسمیت شناختن هویت و زبان جوامع مختلف غیرممکن است و اوضاع تغییر نخواهد نکرد.
از طرفی دیگر احمد فاروق نوسال، نماینده سابق حزب عدالت و توسعه با اشاره به اینکه روند صلح طرح دولت ترکیه است و به طور مشخص حزب حرکت ملی آن را مدیریت میکند، گفت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی نقشهای مختلفی ایفا میکنند و حزب حرکت ملی برای جلوگیری از واکنش رایدهندگان ملیگرا کار میکند.
سیاستمداران و ناظران سیاسی در شمال کوردستان، میگویند با و جود اینکه از ۲۷ فوریه گذشته، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کوردستان – پ.ک.ک از حزب متبوع خواسته است که راهبرد خود را تغییر دهد و مبارزه مسلحانه را به مبارزه سیاسی تبدیل کند، اما دولت تنها در سخن از صلح میگوید و در عمل هیچ کمیسیون یا موسسه رسمی برای مدیریت اوضاع، تشکیل نداده است.
روند جدید صلح از اکتبر ۲۰۲۴ آغاز شد، زمانیکه دولت باغچلی، رئیس حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه با نمایندگان دمپارتی دست داد و از عبدالله اوجالان خواست که به پارلمان برود و پایان «تروریسم» را اعلام کند.
پس از آن به عمر اوجالان، برادر عبدالله اوجالان اجازه داده شد که در جزیره امرالی با برادرش ملاقات کند، دیداری که پس از ۴۳ ماه محدودیت شدید انجام شد. از آن زمان دیدارها و گفتوگوهایی در چارچوب روند صلح انجام شدهاند، اما اخیرا به دلیل کاهش تلاشها و عدم اقدام عملی برای پیشبرد آن، نگرانیهایی ایجاد شده است.
