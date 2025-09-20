جادهی دو بانده شێخان-لالش با حضور مسرور بارزانی افتتاح شد
جادهی دوباندهی شیخان- لالش در استان دهوک با بودجهای بیش از ۲۶ میلیارد دینار و با استانداردهای مدرن راهسازی به بهرهبرداری رسید
مراسم افتتاح جادهی دو باندهی شێخان-لالش روز شنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۹ شهریور ۱۴۰۴)، با حضور مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، برگزار شد.
این پروژهی راهبردی که در استان دهوک واقع شده، به طول ۹ کیلومتر و عرض ۲۵ متر با بودجهای بالغ بر ۲۶ میلیارد دینار احداث شده است. در ساخت این جاده تمامی اصول پیشرفته مهندسی راهسازی رعایت شده و این مسیر به شیوهای مدرن و توسط نیروی کار داخلی تکمیل و به طور کامل خطکشی شده است.