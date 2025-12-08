عراق تولید نفت در میدان (غرب قرنه۲) را متوقف کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – عراق به دلیل مشکل فنی و نشت در یکی از لولههای انتقال نفت، صادرات روزانه حدود نیم میلیون بشکه نفت از میدان بزرگ (غرب قرنه۲) در بصره را متوقف کرد.
دوشنبه ۸ دسامبر، خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام در بخش انرژی عراق، اعلام کرد که به دلیل نشت نفت در یکی از لولههای انتقال نفت، عراق روند تولید نفت در میدان (غرب قرنه۲) در استان بصره را به طور کامل متوقف کرد.
بر پایه گزارشها در این میدان شرکت (لوک اویل) روسیه فعالیت دارد و به طور روزانه حدود ۴۶۰ هزار بشکه نفت تولید میکند.
میدان نفتی (غرب قرنه۲) یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان به شمار میآید و حجم تولید در آن حدود ۰.۵٪ تولید جهانی است.
پیش از این دیدبان اکو عراق، در بیانیهای اعلام کرد که به خاطر تحریمهای اعمال شده آمریکا علیه شرکت لوک اویل، پرداخت حقوق ماهانه هزار و ۳۰۰ کارمند عراقی آن شرکت به مدت شش هفته به تاخیر افتاده است.
اخیرا آمریکا شرکتهای روسی لوک اویل و روسنفت را تحریم کرده است و فعالیت آنها در داخل و خارج از عراق متوقف شد.
