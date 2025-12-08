26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، اولین سالگرد سقوط رژیم سابق سوریه را تبریک گفت و شرایط فعلی را «فرصتی جدید برای صلح، وحدت و رفاه» توصیف کرد.

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا به سوریه، امروز دوشنبه ۸ دسامبر به مناسبت سالگرد سقوط رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، پیامی منتشر کرد.

این دیپلمات آمریکایی در پیام خود نوشت:« به هر سوری - سنی، علوی، کورد، مسیحی، دروزی، عرب، ترکمن، چرکس و همه کسانی که این سرزمین باستانی را خانه خود می‌نامند - پس از سال‌ها درد و رنج، امروز ما طلوع دوباره امید مشترک شما را جشن می‌گیریم.»

او شرایط فعلی را «فرصتی جدید برای صلح، وحدت و رفاه.» توصیف کرد و خطاب به سوری‌ها، نوشت:«آینده متعلق به همه شماست.»

To every Syrian - Sunni, Alawite, Kurd, Christian, Druze, Arab, Turkmen, Circassian, and all who call this ancient land home - after so many years of pain, today we celebrate your shared hope rising again.



A new chance for peace, unity, and prosperity. The future belongs to all… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) December 8, 2025

سال میلادی گذشته در روز ۸ دسامبر، نیروهای مخالف دولت وقت سوریه وارد دمشق پایتخت آن کشور شدند و به حکومت ۲۴ ساله بشار اسد، پایان دادند.

در حال حاضر احمد الشرع، سمت ریاست جمهوری آن کشور را در دست دارد. با به قدرت رسیدن وی بخشی از تحریم‌های اقتصادی غرب علیه سوریه برداشته شدند و تا حدودی در سطح بین‌المللی از او استقبال شده است.

