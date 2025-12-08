مدیر آکادمی رهبری و مدیریت: طرح اصلاحات در نیروی پلیس وارد مرحله اجرایی شد
اربیل (کوردستان٢٤) – مدیر آکادمی رهبری و مدیریت در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، میگوید که راهبرد نیروی پلیس اقلیم از به کارگیری قدرت به تمرکز بر احترام، تغییر میکند.
امروز دوشنبه ۸ دسامبر، روندک فارس، مدیر آکادمی رهبری و مدیریت در وزارت امور داخلی اقلیم کوردستان، به سایت کوردستان۲۴ گفت: در ماه اکتبر سال جاری به دستور وزیر امور داخلی، طرح اصلاحات در نیروی پلیس اقلیم کوردستان وارد مرحله اجرایی شد. هدف این طرح تجدیدنظر در وظایف و نحوه تعامل نیروی پلیس و آموزشها در تمامی زمینهها است.
وی افزود: تلاش شده که راهبرد پلیس از به کارگیری قدرت به تمرکز بر احترام تغییر کند و در این راستا آموزشهای فشرده به نیروها داده میشود.
همچنین تاکید کرد که این طرح تمام نیروهای پلیس اقلیم کوردستان را شامل میشود و تکمیل آن به پنج سال زمان نیاز دارد.
فارس خاطرنشان کرد که با اجرای کامل این طرح نیروی پلیس اقلیم کوردستان به یک نیروی پیشرفته تبدیل خواهد شد، زیرا به غیر از آموزشها نظامی، آموزشهای رهبری و فکری هم میبینند.
او گفت که فردا سهشنبه ۹ دسامبر به طور رسمی برگزاری دورههای آموزشی در اربیل برای ۳۰۰ افسر پلیس آغاز میشود و در ماه آینده هم در استان سلیمانیه آغاز خواهد شد.
