پرزیدنت بارزانی: علمای دینی در همزیستی جامعه نقش داشتهاند
پرزیدنت مسعود بارزانی، در پیامی به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، نقش آنان را در تقویت همزیستی و پیشبرد آرمانهای ملت کورد ستود
دفتر پرزیدنت بارزانی، روز یکشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۰ شهریور ۱۴۰۴)، اعلام کرد که ایشان به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، پیام تبریکی صادر کرده است.
در این پیام، وی این مناسبت را به رئیس، اعضای دفتر اجرایی، شورای مرکزی و تمام علمای دینی در کوردستان تبریک گفت.
متن پیام پرزیدنت بارزانی
«به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، تبریکات گرم خود را به رئیس، اعضای دفتر اجرایی، شورای مرکزی این اتحادیه و تمام علمای گرانقدر اسلامی در کوردستان ابراز میدارم.
تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان به توصیهی بارزانی فقید، گامی تاریخی در جهت تقویت نقش علمای دینی در انقلاب و مبارزات ملت ما بود. این تصمیم، تأکیدی بر جایگاه علما و دانشمندان بزرگ اسلامی کورد در ترویج درک ملی، میهنپرستی و همزیستی در میان اقشار جامعه و نقش آنان در پیشبرد آرمان برحق ملت ما در تمام مراحل بود.
در سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، برای این اتحادیه و تمام علمای محترم دینی آرزوی موفقیت دارم و از زحمات و وظیفهی مقدسشان قدردانی میکنم.
خداوند بزرگ پشتیبان همهی ما باشد.
مسعود بارزانی
۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵»