3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – آمار نشان می‌دهد که عراق در سال ۲۰۲۵ در تولید جو در بین کشور‌های عربی رتبه اول را دارد.

بر پایه آمار منتشر شده توسط وزارت کشاورزی آمریکا، عراق بزرگترین تولید کننده جو در منطقه است و میزان تولید آن به ۱.۴ میلیون تن رسیده است و این در تامین امنیت غذایی مهم تلقی می‌شود.

در جدول آمار منتشر شده کشورهای جزائز و سوریه با تفاوت کمی پس از عراق می‌آیند و در ردیف دوم قرار گرفته‌اند و میزان تولید آنها ۱.۲ میلیون تن بوده است. همچنین مراکش با تولید ۶۶۰ هزار تن، تونس با تولید ۲۷۲ هزار تن در ردیف‌های بعدی می‌آیند.

آمار نشان‌ می‌دهد که سایر کشورهای عربی تولید کمتری داشته‌اند: لیبی ۱۰۰ هزار تن، مصر ۹۰ هزار تن، یمن و لبنان ۳۰ هزار تن و اردن هم با ۲۵ هزار تن کمترین میزان تولید را داشته است.

کارشناسان تفاوت وضعیت آب و هوا،‌ سیاست کشاورزی و میزان دسترسی به منابع آب را از عوامل اصلی تفاوت بین میزان تولید جو در کشورها می‌دانند.

ب.ن