نچیروان بارزانی: علمای دینی در تعمیق فرهنگ همزیستی نقشی برجسته داشتهاند
رئیس اقلیم کوردستان به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی، ضمن تبریک این مناسبت، نقش تاریخی و کنونی آنان را در ترویج تسامح و میهنپرستی ستود
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، به مناسبت پنجاه و پنجمین سالگرد تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان، پیام تبریکی خطاب به رئیس، اعضای دفتر اجرایی و تمام علما و روحانیون دینی صادر کرد.
رئیس اقلیم کوردستان اعلام کرد: «اتحادیهی علما و روحانیون دینی، همانگونه که در دوران انقلاب مبارزه کرده و فداکاری نمودند، در دوره آزادی نیز حضور و نقشی برجسته در تعمیق فرهنگ همزیستی، پذیرش یکدیگر و تسامح دارند.»
متن پیام نچیروان رئیس اقلیم کوردستان:
«یادبود ۵۵ سالگی تأسیس اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان را صمیمانه به رئیس و اعضای محترم دفتر اجرایی و تمام علما و روحانیون دینی تبریک میگویم و برایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
اتحادیهی علما و روحانیون دینی، همانطور که در دوران انقلاب مبارزه کردند و فداکاری نمودند، در دوره آزادی نیز حضور و نقشی برجسته در تعمیق فرهنگ همزیستی، پذیرش یکدیگر و تسامح، و همچنین در مقابله و ریشهکن کردن تفکر افراطی و تعصب و ترویج روحیه میهنپرستی و صلح اجتماعی ایفا میکنند.
در این یادبود، یاد و خاطرهی شهدای اتحادیهی علمای اسلامی کوردستان را گرامی میداریم و به روح پاکشان درود میفرستیم. همچنین، حمایت کامل خود را از کار و تلاش اتحادیهی علما برای تأمین تمام حقوق روحانیون دینی اعلام میداریم.
تأکید میکنیم که اقلیم کوردستان بدون هیچ تبعیضی، برای همیشه میهن همزیستی برای تمام اقلیتهای دینی و ملی باقی خواهد ماند و با هرگونه گفتار نفرتپراکن و هر تلاشی برای برهم زدن فرهنگ همزیستی مقابله خواهیم کرد.»