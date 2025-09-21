لبنان میگوید حمله اسرائیل به جنوب پنج کشته برجای گذاشته است
اربیل (کوردستان٢٤)- وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که حداقل پنج نفر در حمله پهپادی اسرائیل به جنوب لبنان در امروز یکشنبه ۲۱ سپتامبر کشته شدهاند، از جمله سه کودک، و رئیس جمهور این حمله را به عنوان "قتل عام" محکوم کرد.
خبرگزاری ملی دولتی گزارش داد که این حمله، در نزدیکی بنت جبیل، یک موتورسیکلت را هدف قرار داده است.
ارتش اسرائیل بعدا اعلام کرد که "یک تروریست حزبالله را در منطقه بنت جبیل در جنوب لبنان هدف قرار داده و از بین برده است."
ارتش افزود:"این تروریست از درون یک جمعیت غیرنظامی و با نقض تفاهمات بین اسرائیل و لبنان عمل کرده است. در نتیجه این حمله، چندین غیرنظامی غیرمرتبط کشته شدند. ارتش اسرائیل از هرگونه آسیب به افراد غیرمرتبط متاسف است و برای به حداقل رساندن آسیب تا حد امکان تلاش میکند. این حادثه در دست بررسی است."
اسرائیل حملات مکرری را در داخل لبنان انجام میدهد و میگوید که حزبالله را هدف قرار میدهد، علیرغم آتشبس ماه نوامبر که قرار بود به بیش از یک سال خصومت بین آنها پایان دهد.
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، این حمله را به عنوان یک "قتل عام" محکوم کرد و از جامعه بینالمللی خواست تا اسرائیل را برای احترام به آتشبس تحت فشار قرار دهد.
اسرائیل این هفته تعداد و دفعات حملات خود در لبنان را افزایش داده است.
خبرگزاری فرانسه/ب.ن